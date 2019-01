Špindlerův Mlýn se chystá na SP lyžařek. Přijede i Shiffrinová, o vstupenky je zájem | iSport.cz

„Vše běží přesně dle plánů, ačkoliv úkolů samozřejmě s blížícím se termínem závodu přibývá,“ usmívá se šéf organizačního výboru celé akce Max Gottfried. „Přestože do akce zbývají ještě dva měsíce, vstupujeme do poslední fáze příprav. Dohodnuti jsou veškeří dodavatelé od ubytování a catering až po logistiku či odvoz odpadků, v plném běhu je komunikace s jednotlivými týmy i Mezinárodní lyžařskou federací (FIS). Úplné finále nastane od 25. února, kdy postupně začneme ve Špindlerově Mlýně budovat zázemí pro samotný závodní víkend. Je to náročné, ale za poslední rok a půl jsme společně se všemi spolupracujícími organizacemi odvedli kus práce. Teď musíme napnout síly a celou práci v posledním období zúročit.“

Právě zmíněná Mezinárodní lyžařská federace je pravidelným návštěvníkem ve Špindlerově Mlýně. „Zásadní kontrola proběhla již na jaře loňského roku, absolvovali jsme ji bez problémů a dokonce s pochvalou. Následoval kongres FIS v Curychu, kde jsme představili kompletní strategii a organizaci závodu, na konci února nás pak čeká velmi důležitá ´snow control´ směrem k zajištění samotné sjezdovky. Komunikujeme průběžně, manuál je jasně daný. My navíc nechceme jen dodržet nastavené mantinely, chceme zorganizovat skvělý závod, který ocení fanoušci, partneři i samotní závodníci,“ říká Gottfried, který se svým týmem přes veškeré detailní přípravy bude vzývat také štěstí.

„U venkovních eventů vždy hraje velkou roli počasí, u zimních sportů pak tato pravda platí dvojnásobně. Aktuální sněhová předpověď je optimistická, což je velmi důležité. Prakticky žádný lyžařský závod světového významu se sice neobejde bez umělého sněhu, protože ten jednoduše vydrží více než sníh přírodní, nicméně pravý sníh je vždy vítán. Už z toho důvodu, že se chceme chovat solidárně k přírodě a vodní zdroje potřebné pro výrobu umělého sněhu využívat pouze v míře nezbytné.“

O vstupenky je zájem, musela se zvětšovat kapacita

Spokojeni jsou organizátoři také s aktuálním stavem prodaných vstupenek. „První vlna dopadla skvěle, na základě zájmu jsme například dodatečně zvětšovali kapacitu tribunu v cílovém prostoru o dalších 600 míst. Zájem je nicméně o lístky napříč kategoriemi, kulisa bude dozajista perfektní,“ těší zkušeného manažera, který nechává nahlédnout také pod pokličku komunikace s největšími jmény světového lyžování.

„Je skvělé, že do Špindlerova Mlýna zamíří opravdu skvělé lyžařky. Včetně Mikaely Shiffrin, která shodou okolností před osmi lety oslavila právě zde své šestnácté narozeniny a hlavně si připsala první start v rámci Světového poháru. S dlouhým předstihem samozřejmě řešíme ubytování pro lyžařky, jejich týmy a v neposlední řadě skladovací prostory. Ti nejlepší si toho jednoduše vozí nejvíce. Péči však od nás všechny závodnice dostanou stejnou. Chceme, aby na Světový pohár ve Špindlerově Mlýně vzpomínaly jako na krásnou akci, ve výjimečném prostředí a s profesionální péčí organizátorů.“

Přestože se lyžařky pustí ze svahu až za dva měsíce, hledí organizátoři také do vzdálenější budoucnosti. „My jsme v prvé řadě velmi šťastní, že se povedlo pro letošní rok dostat Světový pohár do Čech. Je to velmi složité, protože hlavní zázemí má lyžování logicky v alpských zemích a jsou střediska, kde se konají závody každoročně. Dostat se do několika volných termínů není jednoduché i z toho důvodu, že zájemců je velké množství. Naší snaze pomohl společný koncept se Slovenskem, v němž jsme nastínili možnost střídání pořadatelství mezi Špindlerovým mlýnem a slovenskou Jasnou. Na Slovensko se Světový pohár vrátí v roce 2021 a pevně věřím, že v letech následujících opět zabojuje také Špindlerův Mlýn. Oprávněnost této naděje však budeme muset potvrdit v březnu 2019. A na to jsme připraveni,“ zakončuje Max Gottfried informace od pořadatelů.