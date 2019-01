Poslední závod Vonnové? Už nemůžu dál, řekla Američanka v slzách | iSport.cz

"Musím popřemýšlet o tom, jestli to nebyl vůbec poslední závod," řekla čtyřiatřicetiletá Vonnová v slzách televizi ÖRF. "Nechtěla bych ještě končit, ale už dál nemůžu," dodala americká sjezdařka, která bojuje s bolestí v koleni.

Kvůli tomu měla být tato sezona její poslední. Je teď ale možné, že už v ní ani nebude pokračovat a na rekordní počet výher ve Světovém poháru nezaútočí. Legendární Švéd Ingemar Stenmark má na kontě 86 vítězství, Vonnová 82.

Ledecká vyrazila na trať jako první za třicítkou a na prvním mezičasu ztrácela na Shiffrinovou dvě setiny. Ale její ztráta postupně narůstala, na posledním skoku navíc měla potíže a v cíli z toho byl odstup 1,26 sekundy. V té chvíli figurovala Ledecká na 15. místě, o příčku níže Češku odsunula Norka Kajsa Vickhoffová Lieová, která skončila překvapivě sedmá.

Ledecká si to užila, ale byly tam chyby

"Jízdu jsem si užila, ale byla tam spousta nepřesností a chyb. Super-G jsem tady jela poprvé, možná to je malinký hendikep, ale nemám se na co vymluvit, prostě jsem měla být rychlejší. S výsledkem jsme strašně spokojená, v některých místech jsem měla jet trošku jinak," řekla Ledecká Radiožurnálu.

Šokující vítězka super-G z olympiády v Pchjongčchangu Ledecká zajela superobří slalom v SP lépe jen loni v prosinci, kdy skočila jedenáctá ve Val Gardeně.

Za vedoucí ženou SP Shiffrinovou skončila druhá s odstupem 14 setin Tina Weiratherová z Lichtenštejnska. Rakušanka Tamara Tipplerová dojela třetí. Druhá česká reprezentantka na startu Kateřina Pauláthová jízdu nedokončila.

Poslední rychlostní závody před mistrovstvím světa jsou na programu příští víkend v Garmisch-Partenkirchenu. "Je to jeden z mála kopců, který znám trošku víc. Už jsem tam jela třikrát," těšila se Ledecká do Německa.

Noël ve Wengenu zapsal první triumf

Francouzský lyžař Clément Noël vyhrál slalom Světového poháru ve Wengenu a v jednadvaceti letech si připsal první vítězství v elitním seriálu. Loňský juniorský mistr světa tak ještě vylepšil své druhé místo z Adelbodenu, kde byl minulý víkend poprvé na stupních vítězů.

Noël ve Wengenu vedl už po prvním kole, a i když ve finálové jízdě z původního náskoku 42 setin ztratil, uhájil vedení první příčku o osm setin před Rakušanem Manuelem Fellerem. Z pátého místa na třetí se díky jasně nejrychlejšímu druhému kolu posunul lídr SP Marcel Hirscher z Rakouska, jenž na vítěze ztratil jednu desetinu sekundy.

"Nemůžu tomu uvěřit, byl to skvělý den! Stát nahoře jako vedoucí muž po prvním kole pro mě nebylo lehké. Bylo to poprvé a byl jsem nervózní. Ale něco takého si musíte užít a přesně to jsem udělal," uvedl Noël, jenž loni překvapil čtvrtým místem na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Devětadvacetiletý Hirscher mírně zvýšil celkové vedení v SP před Norem Henrikem Kristoffersenem, jenž byl dnes čtvrtý. "Ta druhá jízda byla v pohodě, ale co z toho, když jsem byl v prvním kole tak vzadu. Prostě jsem jel špatně," zlobil se Hirscher, jenž měl po prvním kole na Noëla ztrátu 91 setin. "Neměl bych si stěžovat, třetí místo je lepší než nic, ale rozhodně to není to, co jsem si pro dnešek předsevzal," dodal vítěz SP z předchozích sedmi sezon.

Pro jediného českého reprezentanta na startu Ondřeje Berndta skončil závod 37. místem v prvním kole.

Příští týden se kolotoč Světového poháru přesune do dalšího tradičního dějiště Kitzbühelu.

SP v sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - super-G:

1. Shiffrinová (USA) 1:22,48, 2. Weiratherová (Licht.) -0,16, 3. Tipplerová (Rak.) -0,18, 4. Grenierová (Kan.) -0,48, 5. Fluryová -0,61, 6. Holdenerová (obě Švýc.) -0,67, 7. Lieová a Mowinckelová (obě Nor.) obě -0,72, 9. Venierová (Rak.) a Rebensburgová (Něm.) obě -0,74, ...16. Ledecká -1,26, Pauláthová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Shiffrinová 300, 2. Weiratherová 236, 3. Mowinckelová (Nor.) 211, 4. Rebensburgová 157, 5. Schmidhoferová (Rak.) 153, 6. Štuhecová (Slovin.) 144, ...24. Ledecká 45.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1494, 2. Vlhová (SR) 898, 3. Holdenerová 637, 4. Rebensburgová 509, 5. Schmidhoferová 481, 6. Mowinckelová 477, ...39. Ledecká 129, 98. Capová (ČR) 12.

SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - slalom:

1. Noël (Fr.) 1:45,40 (53,80+51,60), 2. Feller -0,08 (54,22+51,26), 3. Hirscher (oba Rak.) -0,10 (54,71+50,79), 4. Kristoffersen (Nor.) -0,30 (54,52+51,18), 5. Yule (Švýc.) -0,74 (54,89+51,25), 6. Matt -1,28 (54,71+51,97), 7. Hirschbühl (oba Rak.) -1,41 (55,24+51,57), 8. Ryding (Brit.) -1,48 (55,27+51,61), 9. Gross (It.) -1,53 (54,81+52,12), 10. Schwarz (Rak.) -1,54 (55,34+51,60), ...v 1. kole 37. Berndt (ČR) 57,20.

Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 12 závodů): 1. Hirscher 496, 2. Yule 323, 3. Kristoffersen 319, 4. Noël 301, 5. Schwarz 261, 6. Feller 234.

Průběžné pořadí SP (po 22 z 41 závodů): 1. Hirscher 1036, 2. Kristoffersen 621, 3. Pinturault (Fr.) 560, 4. Kriechmayr (Rak.) 465, 5. Kilde (Nor.) 452, 6. Feuz (Švýc.) 433, ...135. Zabystřan (ČR) 4.