Proč naděje Havlíčková vynechá MS? Láká ji milník, kterého dosáhl Bauer | iSport.cz

Osmnáctiletá Havlíčková už několik let poslouchá, že z ní může být nástupkyně slavné české běžkařské tradice. Na dospělém mistrovství světa už startovala před dvěma lety, vloni byla na olympiádě. I tuhle zimu ale zahájila sezonu v juniorské reprezentaci a na šampionát dospělých do Seefeldu se tentokrát nepodívá.

„Byly tam nějaké problémy se zdravím, příprava nebyla stoprocentní, jak bych si i já jako trenér představoval. Rozhodně tak neprobíhala v listopadu a prosinci,“ vysvětluje šéftrenér juniorské reprezentace Martin Koukal.

Havlíčková na podzim mluvila o svých problémech s úbytkem váhy a s následky se potýká celou zimu. Přesto v juniorských závodech předváděla kvalitní výsledky a vyhrála pět závodů seriálu OPA Cup.

„Největší vítězství pro mě je, že jsem se letošní sezonu postavila na start. Nerada bych to rozebírala, ale byly tam obrovské tréninkové výpadky. Příprava neproběhla, jak měla. Nevěděla jsem, jestli budu vůbec závodit,“ vysvětlovala Havlíčková před startem lednového juniorského MS v Lahti.

Tam se jí ve velkých mrazech nezdařil útok na medaile, nejlíp skončila dvanáctá na bruslařské pětce.

„Nepovedlo se to, jak jsme si přáli, i když dvanácté místo není žádná tragédie,“ říká Koukal. „Po mistrovství jsme vedli diskuse, co a jak dál. I já jsem se přikláněl, aby se Bára nesnažila nominovat na mistrovství světa do Seefeldu. Dohodli jsme se, že se připraví na druhou část juniorské sezony, aby celkově vyhrála seriál OPA Cup.“

Havlíčková vede čtyři závody před koncem v OPA Cupu o víc než sto bodů a je tak velmi blízko celkovému vítězství.

„Je to významný milník. Je to sice juniorská soutěž, ale OPA Cup sdružuje nejvíc zemí. S barevným číslem na světové soutěži jezdil naposledy Lukáš Bauer. On měl žluté číslo, junioři mají červené a Bára v něm od posledních závodů v Planici jezdí,“ usmívá se Koukal.

Šampionát pro české závodníky startuje ve čtvrtek a první čeká finálový závod běžce na lyžích. V bruslařském sprintu mají dobré naděje na postup z kvalifikace. „Doufám, že aspoň dva sprinteři postoupí, kdyby postoupily i dvě sprinterky, bylo by to super,“ plánuje Koukal.

Týmovými esy jsou sourozenci Novákovi. Petra se většinu sezony potýkala s bolestí zad a kyčle. Michal se soustředil na světový šampionát do 23 let v Lahti, odkud přivezl stříbro z bruslařské patnáctky.

„Původně bylo v plánu využít flow právě z šampionátu do 23 let. Jenže po mistrovství republiky jsem onemocněl,“ říká Novák. „Nemohl jsem startovat v Světovém poháru v Lahti a znovu trénovat jsem začal až před pár dny. Jsem zvědavý, jak na tom budu.“