Skokanskou mistryní světa je norská favoritka Lundbyová. Ptáčková skončila 29. | iSport.cz

Olympijská vítězka a vedoucí žena Světového poháru Lundbyová se stala mistryní světa poprvé kariéře. Po prvním kole čtyřiadvacetiletá Norka vedla před Althausovou o 1,6 bodu, a i když v druhém kole skočila o 2,5 metru méně než Němka, stejně jako loni pod pěti kruhy v Pchjongčchangu odsunula svou velkou soupeřku na stříbrnou pozici.

"Mám velkou radost, bylo to těsné," uvedla Althausová, které ke zlatu chybělo zhruba 25 centimetrů. "S tím nic nenaděláte. Modlila jsem se a doufala, aby to tentokrát stačilo a nebylo z toho zase druhé místo. Ale raduju se i ze stříbra," dodala Němka.

Pro bronz si díky vydařenému druhému kolu doskočila domácí veteránka Daniela Iraschková-Stolzová. Pětatřicetiletá Rakušanka byla po úvodním pokusu až osmá, ale díky skoku 105,5 metru vybojovala svou pátou světovou medaili.

Na stupně vítězů se tak dostaly stejné skokanky jako po úterním premiérovém závodu ženských družstev, v němž zvítězily Němky před Rakušankami a Norkami.

Z českého kvarteta, jež bylo v úterý deváté, dnes dopadla nejlépe Ptáčková. Mladá skokanka postoupila do druhého kola jako poslední třicátá a v druhém kole si o tři metry polepšila na 91,5 metru a posunula se o jednu pozici. Jednatřicáté místo obsadila Karolína Indráčková, která v prvním kole ztratila na Ptáčkovou pouhou desetinu bodu. Zdeňka Pešatová ani Marta Křepelková se do závodu nekvalifikovaly.

Mistrovství světa v klasickém lyžování v Seefeldu (Rakousko):

Běh:

Muži - 15 km klasicky:

1. Sundby (Nor.) 38:22,6, 2. Bessměrtnych (Rus.) -2,9, 3. Niskanen (Fin.) -20,4, 4. Larkov (Rus.) -22,8, 5. Tönseth (Nor.) -24,3, 6. D. Cologna (Švýc.) -32,4, 7. Röthe (Nor.) -33,9, 8. Bolšunov (Rus.) a Musgrave (Brit.) oba -58,5, 10. Iversen (Nor.) -1:00,5, ...39. M. Novák -3:23,7, 42. Rypl -3:36,2, 49. Fellner -3:59,4, 66. Knop (všichni ČR) -5:13,1.

Skoky:

Ženy: 1. Lundbyová (Nor.) 259,6 b. (106,5+104,5 m), 2. Althausová (Něm.) 259,1 (108+107), 3. Iraschková-Stolzová (Rak.) 247,6 (101+105,5), 4. Seyfarthová (Něm.) 244,4 (104+101,5), 5. Pinkelnigová (Rak.) 241,8 (102+103), 6. Takanašiová (Jap.) 236,7 (101,5+102), 7. Križnarová 236,1 (101,5+102,5), 8. Bogatajová (obě Slovin.) 231,7 (102+99), 9. Strömová (Nor.) 230,6 (102+99,5), 10. Vogtová (Něm.) 224,3 (100,5+98,5), ...29. Ptáčková 191,0 (88,5+91,5), 31. Indráčková (obě ČR) 94,2 (89,5).