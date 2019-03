Capová po životní jízdě děkovala fanouškům: Slyšela jsem, jak to hučí! | iSport.cz

Má zimu jako zvon! Jako první Češka má šanci vyhrál slalomové pořadí Evropského poháru, v elitním Světovém poháru už potřetí v sezoně bodovala a navíc si v Krkonoších vyjela svůj životní výsledek. „Mám strašnou radost, jsem šťastná. Po psychické stránce to bylo těžké,“ líčila Capová.

Pomohlo vám, že jste z pátečního obřího slalomu znala stav tratě?

„Nejsem schopná říct. Ale mám pocit, že pokaždé, když jsem jela obřák a den nato slalom, tak se mi slalom ve Světovém poháru povedl. Nevím, co za tím může být. Ale třeba bych dopadla dneska stejně, i kdybych včera nejela. Kdo ví.“

Která ze dvou jízd se vám líp povedla?

„Těžká otázka. Možná první, ve druhé mi to trochu méně vyšlo. Ve druhé mi asi začalo trochu docházet. Přišla jsem si trochu pomalejší, některé brány byly takové kratší. Snažila jsem se furt makat, ale cítila jsem, že nohy už nejdou tak, jako šly nahoře.“

Jak jste zvládla první kolo, při němž byla na trati vrstva čerstvého sněhu?

„Slalom se mi ve špatných podmínkách docela daří, ani jsem si nestěžovala. Na trati jsem to nijak nevnímala, nám se docela vyčasilo. Pořadatelé se trať snažili udržet. Na prudkém se to trochu rozbilo, ve druhém kole jsem samozřejmě měla lepší trať, jela jsem dřív. Rovina a závěr držely dobře.“

Co jste říkala na hlasitou podporu fanoušků?

„Úžasné… Děkuju jim, strašně moc jich tady bylo. A šli slyšet po celou dobu. I na startu! Vnímala jsem pana komentátora Boučka, jak vykřikoval, že jedu. Jak to hučí. Jak jsem odstartovala, už jsem tolik nevnímala, tolik si toho nepamatuju. V prvním kole jsem lidi vnímala. Je to krásný zážitek, musím říct. Opravdu.“

Jednoznačně prožíváte životní sezonu, co za ní stojí?

„Upřímně, nevím. (úsměv) Snažím se na sobě pracovat, více jezdit na risk, i v trénincích, nejen v závodech. Možná to mi pomohlo.“

Jste teď naladěná na závěrečný slalom Evropského poháru ve Folgarii, kde budete příští víkend bojovat o historické celkové vítězství?

„Snad jo. To bude po psychické i fyzické stránce náročné ustát, snad se mi to povede. Vypadá to, že by mohlo být pódium skoro jisté, mám pocit, že jedna Švédka by měla jet na finále svěťáku. Už tam je naděje, ale o první to bude boj.“

Myslíte už na příští sezonu?

„Asi bych se chtěla dostat do třicítky ve Světovém poháru, abych tam už měla číslo. Díky tomu, že mám dobré fisové body, startuju teď hned za třicítkou, což je jednodušší, než s vysokým číslem.“