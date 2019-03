ONLINE: Ledecká jede ve finále SP sjezd, Feuz obhájil malý glóbus | iSport.cz

Dvaatřicetiletý Feuz měl před závodem náskok 80 bodů, stačilo mu dojet do dvanáctého místa a kontrolovanou jízdou si triumf v disciplíně pohlídal. Parisův finiš už přišel pozdě, třetí výhra ve sjezdu seriálu SP za sebou mu nestačila.

"Jsem hrdý, že jsem dokázal obhájit, protože Dominik je ve fantastické formě," řekl Feuz. "Klíčem k výhře byla vyrovnanost," konstatoval Švýcar, který sice vyhrál jen jeden sjezd v sezoně, ale z osmi sjezdů SP chyběl na stupních vítězů jen v tom úvodním a nyní v posledním. Parisovi nepomohly ke glóbu ani čtyři výhry v sezoně.

"Beat jezdil skvěle každý závod, zatímco já sjezd třikrát pokazil," připomněl Paris tři umístění za desítkou. "V boji o glóbus si to nemůžete dovolit."

Feuz navázal na slavného krajana Didiera Cuche, který ovládl hodnocení sjezdu čtyřikrát a titul obhájil dvakrát - v letech 2007-08 a 2011-12.

Ve 12:00 začne finálový sjezd žen a na startu bude i Ester Ledecká. Glóbus za sjezd se po 12 letech vrátí do rakouského držení: nástupkyní Renate Götschlové bude nejspíš Nicole Schmidhoferová, která vede před Ramonou Siebenhoferovou o 90 bodů.

Muž, který stál u zrodu lyžařské hvězdy. První trenér Ledecké o jejích začátcích nebo talentu 1080p 720p 360p REKLAMA

Výsledky:

Muži:

1. Paris (It.) 1:26,80, 2. Jansrud (Nor.) -0,34, 3. Striedinger (Rak.) -0,41, 4. M. Caviezel (Švýc.) -0,47, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,48, 6. Feuz (Švýc.) -0,64, 7. Ferstl (Něm.) -0,69, 8. Kilde (Nor.) -0,71, 9. Janka (Švýc.) -0,75, 10. Ganong (USA) -0,77.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Feuz 540, 2. Paris 520, 3. Kriechmayr 339, 4. Kilde 284, 5. M. Caviezel 282, 6. Innerhofer (It.) 276.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 38 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1508, 2. Pinturault (Fr.) 999, 3. Kristoffersen (Nor.) 988, 4. Paris 850, 5. Feuz 693, 6. Kriechmayr 794, ...149. Zabystřan (ČR) 4.

12:00 sjezd ženy.