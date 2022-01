Ledecká v generálce na Peking v TOP 10, Italy vyděsil pád hvězdy

Pro Ledeckou to byl poslední start před olympiádou. Příští týden by neměla závodit na SP v Garmisch-Partenkirchenu, ale už se přesouvat do Číny, kde bude nejprve hlavní favoritkou a obhájkyní zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu a poté se pokusí navázat na senzační zlato ze super-G či zaútočit na medaili ve sjezdu.

Úřadující olympijská vítězka v super-G Ledecká vyrazila s číslem jedna na trať, kterou stavěl její trenér Franz Gamper. Ledecká jela riskantně, rychle, ale ztratila ve střední části a málem se po cílovém skoku nevešla do poslední branky. Dopad zvládla a zajela čas 1:21,59 minuty.

V čele ale dlouho nevydržela, hned s dvojkou byla o sedm setin rychlejší Francouzka Tessa Worleyová a vzápětí s trojkou i Tamara Tipplerová z Rakouska. Poté už předčila Ledeckou jen pětice soupeřek, a tak se udržela poosmé v kariéře v super-G v desítce.

Vítězka sjezdu Goggiaová jela rychle, ale po půlce závodu se jí rozjely lyže a spadla. Chvilku se držela za levé koleno, ale nazula lyže a do cíle sjela sama. Dlouho byla na vyšetření ve stanu pod sjezdovkou, pak pomalu odešla podpírána na další diagnostiku.

Goggiaovou zastoupila její krajanka Curtoniová a připsala si první výhru v superobřím slalomu v seriálu SP v kariéře a druhou celkově. O devět setin unikla premiérová výhra v poháru Tipplerové, na třetí místo vystoupila Švýcarka Michelle Gisinová.

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - super-G: 1. Curtoniová (It.) 1:20,98, 2. Tipplerová (Rak.) -0,09, 3. Gisinová (Švýc.) -0,24, 4. Brignoneová (It.) -0,32, 5. C. Suterová (Švýc.) -0,44, 6. Worleyová (Fr.) -0,54, 7. Mowinckelová (Nor.) -0,59, 8. Ledecká (ČR) -0,61, 9. Robinsonová (N. Zél.) -0,62, 10. Puchnerová (Rak.) -0,66.

Průběžné pořadí super-G (po 6 z 9 závodů): 1. Brignoneová 377, 2. Curtoniová 348, 3. Goggiaová (It.) 332, 4. Gutová-Behramiová (Švýc.) 226, 5. Shiffrinová (USA) 220, 6. Mowinckelová 208, ...21. Ledecká 81.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 981, 2. Vlhová (SR) 929, 3. Goggiaová 769, 4. Brignoneová 609, 5. Hectorová (Švéd.) 582, 6. Siebenhoferová (Rak.) 533, ...24. Ledecká 204, 48. Dubovská (ČR) 108.