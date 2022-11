Nejlepší výsledek Beranové! Přesto litovala: Jsem husa, neviděla jsem ji

Běžkyně na lyžích Tereza Beranová na úvod Světového poháru obsadila sedmé místo v klasickém sprintu, což je její nejlepší výsledek v elitním seriálu. Ve finské Ruce sahala po finále, dělily ji od něj tři setiny. Do vyřazovacích bojů se dostali ještě Barbora Antošová, Ondřej Černý a Michal Novák, ale všichni vypadli ve čtvrtfinále. Z vítězství se radovala Švédka Emma Ribomová a suverénní Nor Johannes Hösflot Klaebo.

Už se viděla ve finále. Běžkyně na lyžích Tereza Beranová se v semifinálové rozjížďce klasického sprintu Světového poháru ve finské Ruce řítila do cíle na postupovém druhém místě. Pak ale zezadu předjela Norka Kristine Stavaas Skistadová. „Jsem husa!“ hodnotila Beranová, která i tak sedmým místem zaznamenala svůj nejlepší výsledek kariéry.

Hned v prvním závodě zimy o sobě dali čeští běžkaři pořádně vědět. A nejvíc ze všech dynamická blondýnka Tereza Beranová. Řádila už v kvalifikaci a čtvrtfinálové jízdě. V semifinále si hlídala druhé postupové místo za Švédkou Johannou Hagströmovou. Zoufalý útok Norky Skistadové ji ale překvapil, prohrála ve fotofiniši o tři setiny sekundy.

„Jsem husa, protože jsem periferně viděla na obrazovce, že mám velký náskok. Myslela jsem, že jsme s Hagströmovou odskočily, a že už nás nikdo nedojede. Říkala jsem si, že to dotáhneme do cíle,“ vyprávěla Beranová. „Ale úplně jsem zapomněla na tu kolohnátku za námi. Pak jsem ji začala vidět. Už jsem byla v blbé stopě. Dostala jsem strach, že mě těma svýma obříma nohama předjede. Tak jsem kopla tu nohu, co nejdřív to šlo. Měla jsem si vteřinku počkat, pak ji teprve kopnout a byla bych ve finále.“

I s touhle výtkou zažila Beranová životní závod. V kvalifikaci se blýskla třináctým nejlepším časem. A ve čtvrtfinále předvedla dominantní výkon, když všem soupeřkám ujela na kopci před stadionem a rozjížďku suverénně vyhrála.

„Bylo to od začátku v plánu. Hlavně jsem všem chtěla ukázat, že máme skvělé lyže a skvělé servisáky, že se jim to povedlo namazat,“ řekla Beranová. „Ta síla je ve mně furt, jen jsem nikdy zrovna tady neměla tak dobré lyže. Potřebovali jsme mít jen dobré lyže, pak to jde samo. Jsme konkurenceschopní jezdit s velkými národy. Teď se to jenom potvrdilo.“

Beranová vylepšila své zatím nejlepší deváté místo z bruslařského sprintu v Ulricehamnu z února 2021. A začala comeback poté, co jí olympijská zima příliš nevyšla.

„Už minulý rok jsem byla době připravená, jen mě skolila nemoc. Letos jsem se zaměřila na sebe, nerozptyluju energii do ostatních. Soustředím se na sebe, na lyže a prostě to tam střílím a budu to tam střílet!“ slíbila Beranová.

V úvodním závodě zimy se dařilo i dalších reprezentantům. Do top dvacítky se vešli i Ondřej Černý (15.), Michal Novák (16.) a Barbora Antošová (19.). Nejblíž postupu do semifinále byl Černý, kterému na druhého Francouze Julese Chappaze scházelo třináct setin sekundy.

„Umístění je dobré, ale trochu mě to mrzí, chtěl jsem být v semifinále. Kdyby byla cílová rovinka o pět metrů delší, bylo by to mnohem lepší,“ hodnotil Černý. „Lyže byly výborně připravené, zvlášť v kvalifikaci mi lyže přišly neskutečné. Vypadá to, že to se servisem funguje. Chtěl bych trochu víc, ale čeká nás ještě hodně závodů.“

Mužský závod vyhrál Nor Johannes Hösflot Kläebo následován třemi krajany, ženský sprint ovládly Švédky v čele s vítěznou Emmou Ribomovou.