Parádní vstup do sezony! Češka Fernstädtová se blížila stupňům vítězů

Skeletonistka Anna Fernstädtová vstoupila do sezony Světového poháru čtvrtým místem ve Whistleru. Od čtvrtých stupňů vítězů v kariéře dělilo v Kanadě českou olympioničku devět setin sekundy.

Den po 26. narozeninách si Fernstädová zaznamenala nejlepší výsledek mezi elitou od loňského ledna, kdy byla druhá v Königsee. V minulém ročníku, v němž jí lékaři diagnostikovali cukrovku prvního typu, skončila pražská rodačka v SP nejlépe osmá, o příčku lepší byla na olympijských hrách v Pekingu.

„První závod, čtvrté místo, myslím, že super. Je to poolympijská sezona, všichni jsme šli do závodu bez očekávání. Dala jsem nejlepší jízdy, jaké se mi za poslední tři týdny povedly, takže za mě super,“ uvedla v nahrávce pro média česká reprezentantka, jež do roku 2018 závodila za Německo.

Fernstädtová byla v zahajovacím závodu sezony po prvním kole pátá, po zrychlení v druhé jízdě se posunula o jednu pozici výš. V minulých sezonách byly její největší slabinou starty, v ledovém korytě vybudovaném pro ZOH 2010 ve Vancouveru rozjela jednotlivá kola třináctým a dvanáctým časem ze šestnácti závodnic.

„Ze startů mám velkou radost, zaběhla jsem dvakrát osobák,“ řekla Fernstädtová, jejíž život se od ledna, kdy rozbor krve ukázal, že má cukrovku, dramaticky změnil. Každých pět minut jí speciální přístroj měří hladinu cukru v krvi, musí si pečlivě hlídat stravu a další faktory jako například spánek. „Před oběma koly jsem trošku s cukrovkou bojovala, to musím na další závody vychytat, ale celkově to bylo v pohodě,“ řekla trojnásobná juniorská mistryně světa.

Navzdory až patnáctým startovním časům v obou jízdách si dojela pro premiérové pohárové vítězství v kariéře Hannah Neiseová. Dvaadvacetiletá Němka, která v únoru překvapivě zvítězila na olympijských hrách, se dostala poprvé v kariéře v SP na stupně vítězů.

O druhé místo se podělily Američanka Clarke Hallieová s Britkou Crowley Broganovou, jež na vítězku ztratily 18 setin sekundy. Fernstädtová měla za Neiseovou odstup 27 setin.

„Devět setin je trošku škoda, ale je to sport a ve skeletonu takhle blízko jezdíme. V první jízdě jsem měla jednu malinkou chybu, kdybych ji neudělala, tak možná... Ale kdo ví, je to Whistler, tady se mohlo stát v druhém kole úplně všechno,“ řekla Fernstädtová po závodě na trati, jež patří k jejím nejoblíbenějším. „Baví mě. Je rychlá, dlouhá, je tady hodně míst, kde se člověk musí opravdu snažit. Je to technicky náročná dráha a já mám ráda, když se musí řídit,“ uvedla česká závodnice.

Světový pohár ve skeletonu pokračuje v příštích týdnech dalšími díly v Severní Americe, kam se vrátil po dvouleté koronavirové pauze. Závodit se bude v Park City a Lake Placid v USA. Ve Whistleru budou dnes a v sobotu na programu závody v bobech.