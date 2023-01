Vítězné „jednání“ s Krakonošem. Ve Špindlu se pojede! Zbývá pár lístků

Ještě před pár týdny ale vládl v Krkonoších spíš strach z toho, co bude.

„Potkalo nás něco, co jsme si rozhodně nepředstavovali, jaro uprostřed zimy. Přišli jsme o veškerý sníh a ty práce začaly nanovo,“ vysvětluje David Trávníček, prezident svazu lyžařů a snowboardistů. „Nebyly to úplně jednoduché chvíle. Ani u mě doma nikdo nevěřil, že svěťák proběhne. Nevstávalo se nám úplně dobře, ale nejužší vedení svěťáku nepřestalo věřit, že se nám podaří víkend připravit. Zůstane mi v hlavě telefonát FIS. To jsou chvíle, kdy se rozhoduje. Člověk nesmí dát druhé straně důvod, aby zapochybovala.“

Pořadatelé šli do boje all-in, spoléhali na mrazivou předpověď v druhé polovině ledna a zkušenosti svého týmu, který Světový pohár ve Špindlerově Mlýně pořádal už v roce 2019. Nakonec vyvázli, minulý čtvrtek kontrola FIS dala závodu zelenou. Cenou byla změna programu, z něhož zmizel jeden obří slalom, místo toho se v sobotu i v neděli pojede slalom.

„Varianta dvou slalomů je pro nás velmi dobrá, jednak fanouškovsky, zároveň sportovními ambicemi a účastí Martiny Dubovské na startu. Můžeme si věřit na velice solidní výsledek,“ říká Trávníček.

Nejistota měla vliv i na předprodej vstupenek. Zatímco před čtyřmi lety na závody dorazilo dohromady 19 000 diváků, letos byly ještě před dvěma týdny předprodeje na polovině.

„Na přelomu prosince a ledna se nám významně zastavily prodeje vstupenek. Nedýchalo se nám úplně dobře. Nicméně poslední týden je výrazně jiný,“ říká Trávníček.

Prodáno je už devadesát procent kapacity, místa k sezení za cílem jsou pryč, k dispozici jsou už jen lístky na stání. Fanoušky láká elitní slalomové pole v čele dvou superhvězd. Slovenku Petru Vlhovou, která nedávno ve Flachau poprvé sezoně zvítězila, přijede podpořit minimálně deset autobusů. Američanka Mikaela Shiffinová má zase naději atakovat rekord v počtu vítězství ve Světovém poháru Ingemara Stenmarka.

„Mikaela je z těch sportovců, kteří se objeví jednou za dlouhou dobu. Má naprosto fenomenální rozměr. První vítězství Petry nám dává vědomí, že to není jasné dopředu. Jsme opravdu šťastní, že můžeme zažít takové hvězdy a vnímat emoce, které nám dávají,“ uvedl Trávníček.

Organizátoři počítají s tím, že ve Špindlerově Mlýně bude hodně lidí o víkendu s voličskými průkazy volit prezidenta. Upozorňují však, že ideálním dnem pro uplatnění jejich práva bude pátek, v sobotu už budou ve městě platit dopravní omezení.