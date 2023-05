PŘES PŘÍKOP: lyžař Palán o překonání rekordu či opojení z rychlosti závodu

Jak český reprezentant neobvyklou disciplínu představil? „Je to nejrychlejší nemotorový sport na zemi. Máme obrovské zrychlení z nuly na dvě stě za šest vteřin, což se rovná závodním autům. Spočívá to v tom, že se nahoře na prudkém kopci odpíchnete a snažíte se co nejrychleji sjet z kopce dolů. V posledním stometrovém úseku vám změří čas z bodu A do bodu B a z toho vám vyjde výsledná rychlost,” vysvětlil Radim Palán, že nesoutěží o dosažení nejlepšího času.

Palán zároveň objasnil zařazení rychlostního lyžování do systému sportů. „Patří pod FIS, vedle alpského lyžování, skicrossu, freestylu... Máme všechno regulované, předepsané materiály, procházíme kontrolou kvůli bezpečnosti. Pořádají se světové poháry, mistrovství světa a v roce 1992 byl náš sport i na Olympijských hrách v Albertville.”

Na olympiádě ve Francii ale došlo k tragickému úmrtí švýcarského závodníka a tak premiéra byla prozatím zároveň i derniérovým představením. „Je to ale paradox, k jeho smrti nedošlo při závodě, ale ve volném dni na jiné sjezdovce, když jezdil na krátkých lyžích a srazil se tam s rolbou. Ale pošramotilo to reputaci našeho sportu, ačkoliv se to mohlo stát komukoliv,” má jasno český lyžař. Věří v návrat disciplíny pod olympijskou vlajku.

Do těsně padnoucí a nepříliš pohodlné kombinézy, jejíž výroba je zcela podřízena rychlosti, se jezdec sám nedostane. „Určitě vždycky potřebuju pomoct, tento sport se nedá dělat sám. Mít s sebou dobrý tým je základ úspěchu. Oblékám se do toho hodinu,” přiznal Palán a konkrétní postup ve videu podrobně popsal.

A co se jezdci honí během několika vteřinového závodu hlavou? „Je to nepopsatelně nádherný pocit, je to opojné, špatně se mi to vysvětluje. Snažím se hodně soustředit na techniku, takže ty závodní a důležité jízdy si moc neužívám. Ale pak dole, když vím, že se ta jízda povedla, tak to je úžasný pocit,” okomentoval adrenalinový zážitek Palán s tím, že by doporučil všem si ho vyzkoušet.

Co dalšího český lyžař prozradil: