Nejrychlejší Čech na lyžích! Z kopce se řítil 248 km/h a překonal legendu

Na dálnici by to vyvolalo policejní honičku, jízda na lyžích v rychlosti 248,227 kilometru v hodině ale Radimu Palánovi přinesla nový český rekord v rychlostním lyžování. Na světovém šampionátu ve francouzském Vars překonal šest let starý výkon Radka Čermáka o téměř pět kilometrů v hodině. Sjezdovka Chabrières ve Francouzských Alpách je pro maximální rychlost uzpůsobená, trasa pro letmý kilometr vede z vrchu Crete de Chabries (2 750 m n. m.). Palán ve středu využil ideálních podmínek a v cíli vzdal hold Radkovi „raketě“ Čermákovi, který držel rekord před ním a byl taky na místě.