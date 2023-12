Bývalý brankář Sparty překvapil prací u lyžařů: Dřív jsem jezdil natajno

Bývalý fotbalový gólman David Bičík, který má tituly se Spartou i Libercem, rozjel kariéru v úplně jiném sportu. Ve Svazu lyžařů a snowboardistů pracuje jako sportovní manažer a koordinuje spolupráci jednotlivých úseků. „Snažím se udělat sportovcům život co nejjednodušší,“ říká Bičík.

Má za sebou víc než dvacetiletou fotbalovou kariéru, během níž mu byly lyže oficiálně zakazované. David Bičík už se teď nebojí prozradit, že ne vždy pravidla dodržoval.

„Odmalička jsem jezdil na sjezdovkách, na běžkách, od patnácti na snowboardu. Zákazy ve smlouvách byly. Jezdil jsem natajno, i když jsme měli ve smlouvě, že nesmím. Naštěstí jsem se nezranil,“ líčí Bičík s úsměvěm.

Fotbalovou kariéru skončil v roce 2020, pak pracoval ve Spartě jako trenér brankářů, před necelým rokem ale na Letné skončil a teď už má práci, při níž mu nikdo lyžování zakazovat nebude. Prezident Svazu lyžařů a snowboardistů David Trávníček si ho vybral jako sportovního manažera.

„Oslovili mě, když jsme byli vyhození od béčka, abych pomohl s reprezentačním srazem na Hluboké. Stal jsem se jedním z těch, kteří tu akci spoluorganizovali,“ vysvětluje Bičík.

Jarní společný kemp závodníků i funkcionářů všech svazových disciplín měl zjednodušit vzájemnou komunikaci.

„Poznali se všichni sportovci i členové realizačních týmů,“ líčí Bičík. „Jedním z největších úkolů je komunikace se sportovními řediteli a realizačními týmy, zjednodušit jim fungování, aby se mohli soustředit na svoji disciplínu.“

Trávníček, který do čela svazu nastoupil vloni, si jako spolupracovníky vybral bývalé sportovce, s nimiž v minulosti kooperoval v marketingové agentuře Sport Invest. Generálním sekretářem svazu se stal bývalý bobista Jan Šindelář a za sportovního manažera si vybral Bičíka.

„Hledali jsme osobu, která má nějaké zkušenosti. V kontextu historie jsou mi fotbal a brankář blíž,“ řekl Trávníček s úsměvem a odkazem na dlouholetou spolupráci s Petrem Čechem. „Hluboká byla test, komunikace a chemie fungovala, dohodli jsme se.“

Bičík má za úkol koordinovat spolupráci jednotlivých úseků a zajišťovat podporu pro reprezentační týmy. Svaz začal spolupracovat s Ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích, založil lékařskou komisi, která se věnuje poruchám příjmu potravy.

„Mým úkolem je centralizovat nákupy, doplňky stravy, suplementy a také komunikace se sportovci na různých kempech a závodech,“ líčí Bičík. „Od léta jsem toho projel spoustu od příprav běžců, byl jsem v Rakousku na freestyle lyžařích, na snowboardu na Big Airu. Pro svaz je důležité, aby sportovci věděli, že tady nesedí kravaťáci, ale lidi, kteří se jim snaží vytvořit nejlepší podmínky.“

Trávníček si od Bičíka slibuje taky zvýšení marketingového potenciálu závodníků díky práci se sociálními sítěmi.

„Marketing je další bod. Spousta sportovců zapomíná, že jsou tam další dílčí povinnosti. Ve fotbale existují jasná pravidla, jak se má sportovec chovat na hřišti, mimo něj. Nejenom my se máme co učit a čím se inspirovat, vyrovnávat se standardům, které by měly být naprosto běžné,“ uvedl Trávníček.

„Jsem ze sportu, který je jeden z nejbohatších, kde je péče o sportovce na absolutní výši. Snažím se některé části péče přenést sem a pomoct hlavně sportovcům,“ vysvětluje Bičík.

Bičík vstoupil do svazu úplně z jiného prostředí, Trávníček v tom ale vidí i výhodu.

„David musí říct sám, jestli mu někdo řekl: ‚Ty, fotbalista, nám budeš kecat do lyžování?‘ Bál jsem se toho, ale nestalo se to. Získal si důvěru. Učíme se navzájem,“ řekl Trávníček. „Za mě je jeho pozice rozhodně přínosná. V mých očích je maximální výhoda, že v tomto prostředí není svázaný žádnými vztahy.“