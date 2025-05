Ledecká vyrovnala Neumannovou. Ovládla lyžařskou anketu: Ani ve snu by mě to nenapadlo

Třicetiletá Ledecká jako první získala v jedné sezoně medaile na dvou různých šampionátech pod hlavičkou Mezinárodní lyžařské a snowboardingové federace (FIS). Nejdříve v Saalbachu vybojovala bronz ve sjezdu na lyžích, pak ve Svatém Mořici vyhrála na snowboardu paralelní obří slalom a skončila druhá v paralelním slalomu.

Na medailové pozice se Ledecká v obou svých sportech prosadila i ve Světovém poháru a svazovou anketu vyhrála s velkou převahou. „Vím, že je ocenění Krále bílé stopy jen anketa, neměří se na setiny vteřin nebo počet salt ve vzduchu, i tak bych ale ráda poděkovala všem těm, kteří pro mě hlasovali. Vážím si toho,“ vzkázala třicetiletá hvězda zimních sportů. V celkovém pořadí ankety za ní skončili specialista na rychlostní lyžařské disciplíny Jan Zabystřan a běžkyně na lyžích Kateřina Janatová.

Sedmým vítězstvím se Ledecká vyrovnala běžkyni na lyžích Neumannové, která své úspěchy v anketě sbírala v letech 1992 až 2007. Bilanci Neumannové ovlivnilo i to, že se šest let anketa Král bílé stopy nevyhlašovala. Vyrovnání svého rekordu brala s nadhledem. „Samozřejmě mi dělá radost, že se Ester daří prosazovat se na světových soutěžích. Vůbec mi nevadí, že se na mě dotáhla. Přeji jí to a myslím, že to nemusí být její poslední korunka,“ řekla olympijská vítězka z Turína 2006.

Ledecká se dostižené rekordmance na dálku omluvila. „Dosáhnout tolika sportovních úspěchů jako ona jsem si vždycky přála a to, že nám bude někdo přepočítávat korunky, by mě ve snu nenapadlo. Asi se mnou souhlasíte, že dnes je den, který můžu prohlásit za den Královen bílé stopy,“ doplnila staronová vládkyně ankety.

Vedle celkového triumfu v anketě vyhrála i hodnocení obou svých sportů - sjezdového lyžování a snowboardingu. Její lyžařští trenéři Tomáš Bank a Franz Gamper získali ocenění pro nejlepší trenéry.

Nejlepší běžkyní byla premiérově vyhlášena Kateřina Janatová, skokankou rovněž poprvé Anežka Indráčková, sdruženářem Jan Vytrval, travní lyžařkou Eliška Rejchrtová a freestyle lyžařem boulař Matyáš Kroupa. Juniorský mistr světa Kroupa slavil prvenství i mezi juniory. V paralyžování byla oceněna mistryně světa v běhu na lyžích Simona Bubeníčková se svým trasérem Davidem Šrůtkem.

Do Síně slávy byli uvedeni trenéři Stanislav Frühauf a Petr Záhrobský starší.

Výsledky ankety Král bílé stopy 2025

Celkové pořadí: 1. Ester Ledecká (alpské lyžování, snowboarding), 2. Jan Zabystřan (alpské lyžování), 3. Kateřina Janatová (běh na lyžích).

Trenér roku: Tomáš Bank a Franz Gamper (alpské lyžování).

Junior roku: Matyáš Kroupa (freestyle lyžování).

Síň slávy: Stanislav Frühauf, Petr Záhrobský st.

Alpské disciplíny: Ester Ledecká.

Běh na lyžích: Kateřina Janatová.

Freestyle lyžování: Matyáš Kroupa.

Severská kombinace: Jan Vytrval.

Skok na lyžích: Anežka Indráčková.

Snowboarding: Ester Ledecká.

Travní lyžování: Eliška Rejchrtová.

Para lyžař: Simona Bubeníčková s trasérem Davidem Šrůtkem.