Trenér Novák o rekordech Sáblíkové: Máš na to, řekl jí a ona přikývla | iSport.cz

Moc se nevyspal, protože už kolem půl páté ráno musel pospíchat z hotelu na letiště. Tam si ale Petr Novák ještě před odletem do Evropy chvilku na telefonický rozhovor udělal a bylo to pro něj radostné povídání. Martina Sáblíková týden po triumfu na světovém šampionátu ve vícebojích v Calgary, kde překonala dva světové rekordy, přidala v sobotu v Salt Lake City na trati 3000 metrů ještě jeden a podvanácté ovládla Světový pohár na dlouhých tratích.

Je tohle životní forma Martiny Sáblíkové?

(směje se) „Světové rekordy se asi jinak nejezdí. Musí se všechno sejít. Ano, ano. Životní forma…“

Co všechno za ní stojí?

„Je to z toho, že můžeme dělat všechen trénink, který je potřeba k rychlobruslení. Letní trénink směřuje k závodění na ledě. Když nám to v minulé sezoně haprovalo, nemohli jsme udělat posilovnu, skokovky (skokové tréninky – pozn. red.). Tam byl položený základ toho kamene. Po sezoně jsme udělali delší pauzu. Stabilizoval se kolem nás tým. Nemáme jednoho doktora, je jich víc a jsou odborníci na různé věci.“

V čem je rozdíl oproti minulosti?

„Máme konečně v našem středu maséra, pohybového kouče, a začali jsme pracovat s pohybovým aparátem. Na mistrovství Evropy i mistrovství světa v Evropě jsme měli s sebou i doktora. Sem s námi neodletěl. Je to taky o penězích. Do Ameriky se musí platit letenka a hotel za 140 dolarů bez jídla. Zatím máme tým dobrý, ale chtěli bychom ho stabilizovat tak, aby s námi mohl doktor příště odletět. Zdá se, že doktory to chytilo tak, že tomu propadli. Ale nechci, aby si lidi zase říkali: Mají úplně všechno a výsledky ne. Musí to být v rozumné míře. Jako trenér si musím dokázat lidi ukočírovat, aby mi naslouchali.“

Kde se to všechno projevilo během tréninku?

„Bez fyzické přípravy by to nešlo. Tam je hlavní zakopaný pes, že se nám podařila udělat dobrá příprava. Martina je vyzrálá, ví, do čeho jde a věří si.“

Poznáte to na ní?

„I tady v Salt Lake City byla nervozní. Ale když jsem jí říkal: Uvědom si, že na to máš, viděl jsem, že lehce přikývla. Že si je vědomá toho, že je schopna posunout světový rekord. Může ho překonat někdo jiný, ale zatím se jim to nepodařilo.“

Dá se říct, že Sáblíkové loňské trápení se zdravotními problémy nakonec pomohlo?

(úsměv) „Je to české přísloví: Všechno špatné je na něco dobré. Ukazuje se, že to fakt funguje.“

V čem přesně?

„Pro trenéra i pro Martinu jsou to vždycky zkušenosti. Možná to bylo dobře, kdoví, kde bychom bez toho byli. Ty problémy nás donutily improvizovat, po sezoně jsme věděli, že si musíme dát delší pauzu. Zdravotní problémy nás donutily umět lépe odpočívat, začít pracovat na těle z druhé strany, abychom předcházeli problémům. Přísloví by mohlo být víc. Třeba: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá… Tohle funguje a mně se to potvrdilo už několikrát.“

Sáblíková působí v posledních týdnech na ledě hodně uvolněně, jak hodnotíte její současnou bruslařskou techniku?

„Dostal jsem tady horečky a nemohl jsem být tři dny na tréninku. Když jsem viděl videa, jediné, co jsem mohl říct: Takhle hezky, technicky krásně, jsem tě ještě neviděl bruslit. S touhle technikou můžeš rekord překonat. Ona: Já jsem tak unavená, že vidím jenom postel. Já jí na to říkám: Nejlepší závody se jezdí z únavy, co jsem ti vždycky říkal!“

Docela jste to trefil…

„Tentokrát to dotáhla. Je vidět, jakým úsilím jedou ty druhé. Martina si po tom ledě jen tak pluje. Hraje si, jako když si děti na písku plácají bábovičky. Takhle jela Martina světový rekord.“