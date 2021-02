Sáblíková ukázala své vybavení: Batoh s bruslemi mi pořád někdo hlídá

Co nosí ve své sportovní tašce Martina Sáblíková? To trojnásobná olympijská vítězka prozradila pro iSport LIFE. • Sport Invest

Rychlobruslařka Martina Sáblíková tráví tyto dny v nizozemském Heerenveenu, kde ji čekají závody mistrovství světa. „Holky jsou brutálně rychlé, bude to hodně těžké a vyrovnané. Prát se o medailové pozice na trojce i pětce bude náročné, ale alespoň zajímavé," říká trojnásobná olympijská vítězka. Prohlédněte si, s jakým vybavením Martina Sáblíková do bojů o medaile vyrazí.

Díky iSport LIFE jste měli možnost nahlédnout do sportovní tašky světové jedničky v deblu Barbory Strýcové, zblízka vidět vybavení skeletonistky Anny Fernstädtové nebo zjistit, v čem trénuje sparťanský záložník Lukáš Vácha. Tentokrát nám své sportovní vybavení ukázala rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková.

1. Taška

„Klasická sportovní taška, do které se mi vejdou všechny moje věci. Mám na ní pověšené tři talismany ze tří olympiád, ze kterých se mi podařilo přivézt medaili."

2. Tričko

„Je pod kombinézu, ve které jezdím závody. Bílé bez vzorů je schválně, aby pod kombinézou neprosvítaly žádné vzory nebo obrázky."

3. Bunda

„V bundě se před závodem rozcvičuji, abych se udržovala v teple. Sundávám ji až těsně před startem. Jelikož je mi pořád zima, nosím u sebe tyhle bundy dvě."

4. Brusle

„Nezbytná součást našeho sportu. (směje se) Brusle musím mít pořád připravené na sto procent, abych věděla, že se na ně můžu spolehnout. Dávám si na ně opravdu velký pozor a mimo led musí do chráničů, a to buď do pevných nebo látkových. Pevné se používají, když jdu z ledu, protože jsou mokré nože. Látkové zase, když už jsou nože suché a dávám si brusle do tašky. Ještě před tím, než je tam uložím, zabalím je do ručníku. Nikdy je nedávám na spodek, vždycky nahoru do tašky. Když jsou důležité závody, batoh s bruslemi mi pokaždé někdo hlídá, aby mi o ně někdo třeba jen nezavadil, pokud bych je někde nechala položené."

5. Čepice a rukavice

„Beru si je na rozjetí se před závodem, aby mi nebyla zima. Pak sundávám společně s bundou před startem."

6. Šátek

„V téhle době nezbytná součást výbavy, bez šátku by nás ani nepustili na led. Používám ho ale už roky, protože v halách je u ledu studený vzduch a já jsem před závody zvyklá mít tenhle šátek přes pusu, abych ho zbytečně dlouho nedýchala."

7. Regenerační drink

„Dávám si ho po závodech, prášek se rozpustí ve vodě, je v něm hodně bílkovin, na regeneraci je ideální."

8. Energetické tyčinky

„Když mám po rozcvičce, jdu na led a přijde na mě pocit hladu, tak si dám tyčinku. Jsem na tenhle druh zvyklá, dodává mi energii."

9. Brýle

„Bez nich bych nemohla odstartovat. Do ledu se přidávají různé chemické směsi, oči trpí, taky mi vadí spousty světel v hale, jak se různě odráží. I proto mám zatmavená skla. Zároveň při rychlostech kolem 45 kilometrů za hodinu jsou brýle i dobrou ochranou proti proudícímu vzduchu."

10. Dezinfekce

„Dřív jsem ji nenosila, ale v poslední době je to nutnost."

11. Pas

„Na dopingových zkouškách musíme vždycky prokazovat totožnost. Jasně, mohla bych to mít v mobilu, ale já jsem ze staré školy." (směje se)

12. Propiska

„My pořád někde něco vyplňujeme, podepisujeme. Tak si nosím vlastní propisku, abych nemusela používat erární. V téhle době to platí dvojnásobně."

13. Ručník

„Nosím ho na utírání bruslí, protože nože jsou opravdu ostré, že byste s nimi mohli i krájet chleba. (směje se) Zároveň si dávám ručník pod nohy, když se do bruslí obouvám, protože do nich chodíme bez ponožek, takže je příjemnější šlapat na ručník než na zem."

14. Náplast

„Občas se mi stane, že se říznu o brusli, když si z ní chci sundat kousky ledu, nebo si odřu nohu. Pak se náplast hodí."

15. Náhradní tkaničky

„Nezbytná součást výbavy. Při utahování bruslí může stará tkanička prasknout, pak není čas někde shánět nové tkaničky. Nosím je všude s sebou."

16. Lahev

„Bez ní bych na závod nešla. Mám v ní iontový nápoj, po závodě si do ní dávám jen vodu."

17. Kombinéza

„Bez ní by mě nepustili na start. V pravidlech je jasně předepsáno, jak má vypadat a kde a jak velká můžou být loga sponzorů, které reprezentuju. Není to tak, že si vyndáte z pytlíčku kombinézu a můžete závodit. Kombinéza musí sedět, člověk v ní musí něco najezdit, různě se roztahuje a vycpává, když v ní nejsem, abych v ní pak mohla lépe dýchat. Celkově je totiž opravdu hodně upnutá. Nejhorší je dostat se do ní. Když se člověk rozcvičí a je zpocený, tak ta guma, z které je kombinéza udělaná, zrovna moc neklouže. Ale dá se na to zvyknout."

18. Tepláky

„Speciální tepláky se zipy po celé délce. Nosím je na kombinézu, když se rozjíždím, pak si je jen rozepnu a jsou dole. Sundávat si je přes brusle, to by dost dobře nešlo."