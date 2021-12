Sáblíková: první medaile v olympijské sezoně! Na trojce brala bronz

Čtyřiatřicetiletá Sáblíková na rozdíl od předchozích startů v sezoně v závěru neztrácela a zajela čas 3:55,500 minuty. Za Lollobrigidovou, která si vylepšila osobní maximum na 3:54,437, zaostala o 1,06 sekundy. V průběžném pořadí disciplíny zůstala trojnásobná olympijská vítězka pátá.

„Já jsem hlavně ráda za ten projev, protože od začátku sezony jsem se s tím trápila a tentokrát už ten konec nebyl tak hrozný, dokázala jsem s tím trochu bojovat. Jsem ráda, že se to hnulo správným směrem. Ten čas dneska a ten projev má pro mě obrovský význam,“ řekla v nahrávce pro média Sáblíková, jíž v úvodu sezony trápily zdravotní problémy. Třetí místo brala jako třešničku na dortu a povzbuzení do další práce před olympiádou.

V rozjížďce s Ragne Wiklundovou se Sáblíková nenechala od počátku strhnout rychlým tempem norské soupeřky a v závěru ji předstihla. „Tentokrát to rozjela plus minus na svěťák, protože ty první kola, co jela, to byl útok na 3:52. Věděla jsem, že já to takhle teď ještě rozjet nemůžu, jela jsem si to svoje a to se mi vyplatilo v konci,“ popsala.

Dosavadní suverénka disciplíny Irene Schoutenová, která vyhrála úvodní tři závody SP, dnes v Calgary nestartovala a v průběžném pořadí klesla na třetí místo. Do čela se posunula Weidemannová.

Nikola Zdráhalová si v Kanadě na trati 500 metrů vylepšila výkonem 38,347 osobní rekord a v divizi B obsadila 10. místo. Na tříkilometrové trati ji v Calgary start v „béčku“ teprve čeká.

Závody SP v rychlobruslení v Calgary

Muži:

500 m: 1. Dubreuil (Kan.) 33,778, 2. Kao Tching-jü (Čína) 33,876, 3. Murakami (Jap.) 33,898.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 10 závodů): 1. Dubreuil 372, 2. Šinhama 318, 3. Morišige (oba Jap.) 311.

Ženy:

500 m: 1. Fatkulinová (Rus.) 36,726, 2. Kodairaová (Jap.) 36,817, 3. Golikovová (Rus.) 36,822, ...divize B: 10. Zdráhalová (ČR) 38,347.

Průběžné pořadí SP (po 7 z 9 závodů): 1. Jacksonová (USA) 372, 2. Golikovová 344, 3. Kodairaová 342, ...46. Zdráhalová 11.

3000 m: 1. Lollobrigidová (It.) 3:54,437, 2. Weidemannová (Kan.) 3:55,334, 3. Sáblíková (ČR) 3:55,500.

Průběžné pořadí SP (po 4 z 5 závodů): 1. Weidemannová 205, 2. Wiklundová 182, 3. Schoutenová (obě Niz.) 180, ...5. Sáblíková 169, 22. Zdráhalová 55.