Sáblíkovou zrazovalo tělo, po vyšetření změnila trénink: Jsem na tom líp

Trojnásobná olympijská šampionka se během prvních závodních víkendů potýkala s neobvyklou reakcí svého těla na větší zátěž.

„Jakmile se dostanu do vysokých tepů, přestane to tělo zvládat a musím výrazně zpomalit nebo úplně zastavit,“ líčila Sáblíková před dvěma týdny ve Stavangeru. Tam se ve své nejsilnější disciplíně čtvrtým místem kvalifikovala na olympiádu do Pekingu.

Už předtím v polském Tomaszówě Mazowieckém dojela na trojce šestá a na patnáctistovce poslední. A stěžovala si, že v závěru nemá sílu zabrat. Před startem pátečního závodu na 3000 metrů v Salt Lake City ale hlásí dobré zprávy.

„Jsem na tom dobře, určitě líp, než jsem byla ve Stavangeru,“ řekla Sáblíková. „Po pětce jsem absolvovala vyšetření, které mě donutilo trošku změnit trénink. Nějakým způsobem mě to neomezuje, trénuju dál na další závody, samozřejmě všechno směřuje k olympiádě.“

Konkrétní změny své přípravy Sáblíková neprozradila. Základ tréninku zůstal stejný a dál obsahuje posilovnu, jízdu na kole, skákání a jízdu na ledě.

„Akorát nějaké věci se musely upravit, zatím je to v pohodě. Trénovali jsme dobře a kvalitně,“ uvedla Sáblíková.

V sezoně Světového poháru sice ještě ani jednou nestála na stupních vítězů, kvůli zdravotním potížím se ale zatím hlavně soustředí na olympijskou kvalifikaci. Na pětce už má jistotu, na trojce potřebuje skončit do dvanácti nejlepších body ve Světovém poháru, případně se vejít mezi dvacet nejlepších časem.

„Pětka ve Stavangeru pro mě byla alfa a omega všeho. Jsem ráda, jak dopadla. Byla jsem sice čtvrtá, ale čas i výkon nebyly katastrofální. Hlavně kvalifikace na pětku, o kterou jsem se hrozně moc bála, mi neutekla. Dostala jsem se tam,“ hodnotila Sáblíková. „Uvidí se, jak pojedu trojku. Tyhle závody jsou taky důležité na kvalifikaci. Doufám, že všechno dobře dopadne a pojedu na olympiádě na trojce i na pětce.“