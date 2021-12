Novákův exsvěřenec: Lidé znají růžový příběh, já černý. Podepiš, nebo nikam

Novák je teď kritizován za údajné navyšování nákladů na soustředění v Itálii, jak kauzu vnímáte vy?

„Jde o to, že se to děje strašně dlouho, ale nikdo na to neslyšel. Má totiž podporu lidí, kteří znají růžový příběh. Já to ale znám jako černý příběh. Když jsem to někomu začal vyprávět, tak si mysleli, že jsem blázen. Já nemám důvod lhát. Problém je, že se závodníci bojí vystoupit. Nechtějí si dělat problémy. Já jsem zvyklý v problémech žít.“

Proč se ta kauza vyhrotila zrovna teď, pár týdnů před olympiádou?

„Není to úplně náhoda. Prostě to tak vyšlo, neříkal bych tomu načasování. Jsou to věci, které na sebe navazují. Pan Musil (autor návrhu na neprodloužení trenérské smlouvy svazu s Novákem) skončil ve svazu, tím pádem o tom mohl začít víc mluvit. Že to vyšlo takhle, je spíš shoda náhod.“

Jaká je vaše osobní zkušenost s Novákem?

„Neměl jsem olympijské výsledky, medaile z mistrovství světa, nechci působit jako zhrzený závodník. V patnácti, šestnácti jsem nechal hokeje, zkusil jsem rychlobruslení. Zadlužil jsem se na soustředění. Chtěl jsem zkusit olympijskou přípravu. Když přišlo na lámání chleba, Novák se mi vysmál a řekl: ´Máš smůlu!´“

Co se stalo?

„U mě nastal zlom, asi stejně jako i u ostatních lidí, když jsem měl s ním podepsat osobní smlouvu. Řekl mi: ´Buď podepíšeš, nebo se postarám o to, abys už nikam nejel.´ Já to nepodepsal, nechtěl jsem. Po hokeji jsem si myslel, že když půjdu individuální cestou, bude to lepší, když budu makat. V hokeji jsou bohatí tatínkové, kteří protlačují bohaté synáčky. Tady je to ještě horší.“

Co vám na té smlouvě vadilo?

„Mě si vzal jako hotového člověka, Erbanová byla hokejistka. Vždycky má štěstí na lidi, kteří si ho vyhledají, základ mají obrovský. Rok, dva to s nimi funguje, výsledky jdou nahoru. Pak přijde předpotopní smlouva. My jsme ji dali právníkovi, řekl, ať to nepodepisujeme. Je to smlouva mezi Novákem a závodníkem. Upisujete se tam, že v případě, že odejdete do jiného klubu, on bude nárokovat astronomickou částku.“

Jak to s vaší kariérou dopadlo?

„Začal jsem jezdit inliny, kde je pole působnosti mnohem širší. Na ledě je jedna zeď, přes kterou je přelézt fakt těžké. Nikdo si neuvědomuje, že sport není o jednom člověku. Já si stojím za tím, že Sáblíkovou české rychlobruslení skončí. Nikdo to nebude chtít dělat, závodníci se dlouhou dobu nevyvíjeli. Z tohohle pohledu je to škoda.“