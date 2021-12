Vážné zranění Samkové: Zlomené obě nohy, místo oslav okamžitá operace

Eva Samková to tentokrát Chloe Trespeuchové nenechala. Páteční semifinálovou porážku z individuálního závodu o pár centimetrů Francouzce vrátila finišem na dřeň. Vytěžila z něho historické druhé místo v týmovém závodě, disciplíně, v níž se v únoru v Pekingu budou poprvé rozdělovat medaile.

V ten samý moment se ale veškerá radost a naděje rozplynula v hrůzné nehodě.

„Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách. Odvezli ji do špitálu, tak doufejme, že to bude co nejlepší,“ vyprávěl krátce poté Samkové parťák Jan Kubičík pro Radiožurnál Sport.

Ceremoniálu se Kubičík účastnil sám, Samková byla ihned převezena do nemocnice. A diagnóza byla krutá.

„Zlomila si obě nohy v kotnících, v hlavicích tíbie (holenní kosti – pozn. red.),“ oznámil reprezentační trenér Marek Jelínek krátce po závodě. „Za chvíli podstoupí operaci u specialistů tady v Rakousku.“

Další informace její tým poskytne začátkem příštího týdne.

„Rekonvalescence bude samozřejmě nějakou dobu trvat. To je zatím vše, co v tuhle chvíli víme. Doufejme, že bude Evka v pohodě a co nejdřív se z toho vylíže mentálně, protože je samozřejmě velmi nešťastná,“ uvedl Jelínek.

Po operaci kotníku se pacientovi běžně dává sádra na dobu od tří do deseti týdnů. Přibližně po třech až čtyřech týdnech je teoreticky možné začít s rehabilitací. Olympijský závod jednotlivců se v Pekingu koná ve středu 9. února, ode dneška za 59 dní. Je zjevné, že účast Samkové na olympijských hrách je ohrožena. Na další prognózy zatím není dostatek informací.

„Já bych se k tomu nechtěl vyjadřovat. Říkal mi to šéf mise Martin Doktor, vím to krátkou dobu,“ uvedl Jiří Neumann, šéflékař českého olympijského týmu. „Každopádně se to zahojí. Eva Samková, nejenom, že je mladá, ale je to zdravá sportovkyně. Vím, že to zní pošetile, ale tyhle věci se hodně dobře operují. Pro ortopedy je to běžný chleba. Věříme, že se to zahojí. Ohledně další prognózy bych byl velmi opatrný.“

Samková má za sebou v Montafonu bolavou zkušenost už z roku 2015, kdy si během startovního manévru ve čtvrtfinálové jízdě vykloubila rameno. Olympijskou sezonu začala vítězným závodem v čínském středisku Secret Garden, v Montafonu v pátek vyhrála malé finále.

Závod SP ve snowboardingu v Montafonu:

Snowboardcross - družstva: 1. Sommariva, Moioliová (It.), 2. Kubičík Samková (ČR), 3. Sodogas, Trespeuchová (Fr.), 4. Hughes, Brockhoffová (Austr.), 5. Grondin, Odineová (Kan.), 6. Hämmerle, Zerkholdová (Rak.).