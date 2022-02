Průkopník (†59) rychlobruslení zemřel. Trénoval ho Novák, smutní i Sáblíková

V pondělí ve věku 59 let zemřel dvojnásobný účastník zimních olympijských her Jiří Kyncl. Průkopník nové éry českého rychlobruslení, bývalý svěřenec kouče Martiny Sáblíkové Petra Nováka. „Jirka zemřel v nemocnici na selhání srdce,“ potvrdil zprávu bývalý místopředseda Českého svazu rychlobruslení Václav Musil.

Jiří Kyncl pocházel ze Svratky na Vysočině, kde se vypracoval v pozoruhodného reprezentanta. Od roku 1986 začal cestovat na závody Světového poháru, trénoval přitom v amatérských podmínkách. Až rok před olympiádou v Calgary se stal sportovcem na plný úvazek. Start na kanadských zimních Hrách v roce 1988 byl významným úspěchem, Kyncl se tam totiž objevil jako první československý rychlobruslař od roku 1964.

Zazářil výkonem v závodě na 10 000 metrů, když obsadil 16. místo.

Na Hrách v Albertville 1992 už svěřenec trenéra Petra Nováka závodil i se svým mladším parťákem Jiřím Musilem. „Kamarádili jsme spolu pětačtyřicet let, zažili jsme spolu neskutečné příhody. Jezdili jsme v obytné avii, kde jsme strávili za sezonu sto dní. Byl to kluk do nepohody, smíšek, pro každou stranu. Těžce se mi hledají slova,“ řekl zdrcený Jiří Musil.

Na Jiřího Kyncla zavzpomínala z Pekingu i Martina Sáblíková. „Pro nás bude vždycky legendou,“ uvedla pro olympijskytym.cz. „Zásadně ovlivnil mou kariéru. Potkala jsem se s ním už ve svých dvanácti letech, kdy jsem s rychlobruslením začínala. Bylo to něco magického a významného, když jsem mohla za někým, kdo byl šestnáctý na olympijských hrách,“ řekla Sáblíková.

„Jirka Kyncl byl předchůdce Martiny Sáblíkové, dřel tak, že se o něm vědělo i za hranicemi. Byl to tréninkový masochista, dokázal chodit třeba padesát minut v podřepu. Taky zvládal skvěle zaběhnout maraton pod 2 hodiny a 40 minut,“ upozornil Václav Musil.

Dva čeští rychlobruslaři měli v zahraničí dokonce svůj fanklub.

„Byli jsme trochu exoti. Ale byli jsme šťastní, že jsme se dostali na dráhy po Evropě. Kočovali jsme z Holandska do Itálie, z Itálie do Německa. Podmínky, které jsme měli, si teď mladí vůbec nedokážou představit. Všechno jsme dělali na koleni,“ prohlásil Jiří Musil.

Putování trojice Jiří Kyncl, Jiří Musil a Petr Novák v avii po závodech se stalo legendárním. „Když zastavili třeba v Holandsku na pumpě, lidé je poznávali a zdravili. Časem si pořídili karavan, který zaparkovali u dráhy. Ráno se na ně chodili koukat při rozcvičce Japonci,“ prozradil jednu z veselých historek Václav Musil. „Jirka byl osobnost, prima kluk, který nepokazil žádnou legraci,“ dodal.

Poslední rozloučení s Jiřím Kynclem se uskuteční v pátek 4. února ve 14 hodin na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. „Kdo jste jej znali, vzpomeňte si na něj,“ dodal Václav Musil.