Sáblíková se pořezala, noc strávila v bolestech: Závody ruším, to se nedá

„Včera jsme byli na tréninku, rozjela jsem nějaké tempo, úseky, všechno vypadalo v pohodě. Pak jsme se měli vyjet, já jsem při druhém kole v poslední zatáčce najednou spadla. Nevím, co se stalo, vůbec si to nepamatuju. Řízla jsem se nad kotníkem,“ líčila Sáblíková.

Ostré nože jsou při podobných nehodách nebezpečnou zbraní. Sáblíkové museli ránu nad kotníkem pravé nohy zašít pěti stehy.

„Hned mi to opíchali, zašili. Vypadalo to všechno v pohodě, včera jsem mohla chodit. Dostala jsem prášky proti bolesti, říkali jsme si, že na start nastoupím. Je to nad kotníkem, říkali jsme si, že mě to omezovat nebude,“ vyprávěla Sáblíková.

Během noci se ale stav zranění zhoršil až tak, že závodnici probudila bolest.

„V noci jsem se vzbudila, strašně mě to pálilo, trošku mi stekl otok,“ vysvětlovala. „Teď na to nemůžu stoupnout. Budu muset zrušit dnešní trojku, to se nedá. Budu řešit, jak tomu co nejrychleji pomoc.“

Sáblíková tak vynechala páteční závod na 3000 metrů. Stejně tak zcela jistě nebude ani na startu víkendových závodů na 1500 metrů a 1000 metrů, což bylo původně v plánu.

Trojnásobné olympijské šampionce se podobná nehoda stala letos už podruhé. Začátkem roku na soustředění v Collalbu upadla tak nešťastně, že si bruslí nepříjemně pořezala levé stehno. Nakonec se ale v přípravě na olympiádu dala rychle dohromady a z Pekingu pak přivezla bronzovou medaili Teď je její další program nejistý.

„Uvidíme, jestli vůbec nastoupím příští týden na pětku,“ řekla Sáblíková k druhému závodnímu víkendu v Calgary.