Nezmar Sáblíková: nejlepší závod sezony a stříbro! Jílek při premiéře na MS skončil pátý

Do Hamaru, kde rychlobruslařská hala byla postavena pro Zimní olympijské hry 1994 v Lillehammeru, se MS vrátilo po 29 letech. Jako předkrm pro české fanoušky vyjela Nikola Zdráhalová při svém comebacku po dvou letech na velké akci desáté místo.

Stříbrný výstřel

V osmém páru šla na věc Sáblíková. Vedle ní bojovala Nizozemka Merel Conijnová. V této sezoně dvojka Oranjes za Joy Beuneovou. Sáblíková na své poměry rozjela trojku rychle a čekalo se, zda bude své tempo šroubovat, jak to u ní celý rychlobruslařský svět zná. Povedlo se. Conijnová sama v posledních dvou kolech nadmíru zrychlila, ale Sáblíková se nedala a šla do vedení časem těsně nad čtyři minuty 4:00.57.

„Hned v cíli jsem čas ani neřešila, viděla jsem tam jen jedničku, tak jsem věděla, že budu nejhůř pátá, což mě hrozně potěšilo. Pak jsem si teprve všimla času a byla jsem udivená, podle mě je to nejrychlejší čas, který jsem tady kdy jela,“ prozradila rodačka z Nového Města na Moravě.

Poprvé Sáblíková získala medaili na MS v roce 2007 v Salt Lake City, kde vyhrála závody na 3000 i 5000m. Naposledy se radovala z dvou bronzových medailí na stejných distancích loni. Do Hamaru jela s pokorou a střízlivými ambicemi. Jako vedoucí žena závodu čekala na poslední dvě jízdy.

Hned po Sáblíkové šly na start dvě největší favoritky. Zatímco Beuneová rozjela závod pekelně, postupně zpomalovala. Přesto dokázala Sáblíkovou udolat o osmnáct setin. Naopak selhala domácí favoritka Ragne Wiklundová, která zůstala pod stupni vítězů. Před MS Sáblíkové hvězdná Norka předpověděla v Hamaru úspěch.

„Máme k sobě velký respekt. Upřímně jsem jí přála, aby v Hamaru vyhrála, protože vyhrát doma, to se nikdy nezapomene. Na SP v Heerenveenu jsem jí říkala, že se moc necítím a nejde mi to. Ona mi řekla, neboj, ty jsi bruslař pro MS. Tak si ke mně tady po závodě sedla a hlásila, já ti to říkala, že to bude na MS dobré,“ prozradila Sáblíková.

Norka měla pravdu. Kanaďanka Isabelle Weidemannová a Italka Francesca Lollobrigidaová neměly v poslední jízdě nárok. Obě poslední dámy totiž hodně ztrácely a bylo jasno. Sáblíková z pravděpodobně posledního MS v kariéře neodjede s prázdnou. Že by se to čekalo? V sezoně se motala od třetího do desátého místa ve SP. Stříbrný výstřel v Hamaru ale přišel ve správný čas.

Znovu to klaplo. Tentokrát stříbrně. Česká rychlobruslařská ikona v sezoně nikdy nebyla lepší než třetí. Před Hamarem avizovala, že nebyla zdravotně úplně fit, přesto se vybičovala na MS k heroickému výkonu a nejlepšímu výsledku sezony. Hned v první den šampionátu získala pro českou výpravu medaili. Bronz brala další Nizozemka jedoucí přímo proti Sáblíkové Conijnová, která na jízdě s českou veteránkou profitovala a porazila o jedinou setinu sekundy největší aspirantku na zlato Wiklundovou.

„Hecovaly jsme se navzájem. Jedna šla přes druhou, pomáhaly jsme si. Ona dokáže držet časy. Dávala jsem si ale bacha na poslední kolo, protože na konci měla malou dráhu domů. Byla to skvělá soupeřka,“ dodala stříbrná žena závodu.

Jílek na zkušené

Český mladík se postavil na start prvního závodu seniorského MS v kariéře. Štreku pěti kilometrů absolvoval po boku téměř o dvacet let starého kanadského veterána Teda-Jana Bloemena.

Zajímavostí je, že k vidění bylo několik borců, kteří se vytasili s aerodynamickou helmou, která se spíše používá pro týmové stíhačky. V závodě jednotlivců vytrvalců jde o unikát, který hlavně Italové začali používat až v nedávné době. Kromě nich se ve speciální pokrývce hlavy představil třeba i Němec Fridtjof Petzold. K zásadnímu výsledku to ale nevedlo.

Právě ve speciální helmě nastoupil v jízdě proti Jílkovi i Bloemen, ale na oválu mu to evidentně nepomohlo, Jílek ho porazil časem 6:15.15. „On měl takovou strategii, že se za mnou bude každé druhé kolo vyvážet. Jemu to pomohlo, mně už tolik ne. Nechci to použít jako výmluvu, ale určitě by mi pomohlo mít nějakého jiného soupeře,“ hodnotil závod Jílek.

Byl tak v cíli průběžně druhý za nečekaným lídrem. Rus v polských službách Vladimir Semirunnij zajel fantasticky ještě v první polovině závodu, což pro něj nakonec znamenalo senzační bronz.

Překonali jej totiž už jen domácí hrdina Sander Eitrem a Nizozemec Beau Snellink. Možná největší favorit Ital Davide Ghiotto v poslední jízdě selhal a skončil až čtvrtý před Jílkem. Český benjamínek tak na svém prvním MS seniorů obsadil pátou příčku..

„Je to takové neutrální, ale vím, že mám na víc. Už jsem říkal před šampionátem, že jsem trochu nemocný. Musím na to brát taky ohled,“ dodal Jílek.