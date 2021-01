Samkové kouč nahazoval rameno: Když cítíte křupnutí, je to nepříjemné

„Evce ráno při oblékání dresu opět vypadlo rameno z důlku. A zůstalo bohužel venku, takže jsem ho musel vracet, což jsem dělal u Evky teprve poprvé, podruhé v životě,“ líčil Jelínek. „Víte, že máte něco zranitelného křehkého v ruce. Když se to loupne zpátky a cítíte to křupnutí, tak je to poměrně nepříjemný zážitek.“

Samková má dlouhodobé problémy s hypermobilními klouby a několikrát už řešila kritické situace i v den závodů. Tentokrát jí ale rameno nezapadlo hned zpátky a bylo chvíli venku. Pomohl až koučův zásah.

„Bylo docela delší dobu venku, ani jsem nevěděla, jestli pojedu. Řekli jsme si, že dáme trénink, v tréninku to docela šlo, pak jsem o tom vůbec nevěděla,“ řekla Samková.

Ve finále potkala stejné soupeřky jako v sobotu, kde po startu vedla, ale skončila třetí. Tentokrát zůstala po začátku se ztrátou čtvrtá.

„Už jsem byla trošku nervózní, když jsem jela do druhé klopenky, byla jsem docela daleko. Říkala jsem si: Nevím, jestli to dopadne,“ vyprávěla Samková. „Ale supr to jelo, ještě jsem se vyvážila a řekla si: Prostě to do čtvrté klopenky narvu. Narvala jsem to tam, byla první, druhá. Řekla jsem si, že musím ještě zamakat na boulích, snad to dopadne.“

Do cíle přilétla Samková spolu s Američankou Faye Guliniovou.

„V cíli bylo dlouhé čekání ,jestli to bude. Američanka řekla: Myslím, že seš první, já jsem to viděla,“ líčila Samková. „S holkama se jelo super, ony jezdí výborně, takový těsný závod, to je radost, o to víc těší, když člověk vyhraje.“

Samková po dvou závodech vede průběžné pořadí Světového poháru, za dva týdny ji čeká světový šampionát ve švédském středisku Idre Fjäll.

„Evka opět ukázala, že je mistryně, že když neudělá chybu, bude vždycky bojovat o vítězství. Jsme rádi, že zvítězila na posledních závodech před mistrovství světa, a že se jí hlavně jezdilo dobře,“ hodnotil Jelínek.