Snowboardové MS bude i s Ledeckou na startu: Snowboarďačka ve mně pláče

Vše o MS v alpském snowboardingu 2021 Dějiště: Rogla, Slovinsko

Termín: 1. - 2. března 2021

Česká účast: Ester Ledecká



Program MS ve snowboardingu:

1. března od 14:00 - Paralelní obří slalom

2. března od 14:45 - Paralelní slalom



Oba závodní dny nabídne v přímém přenosu ČT Sport.

Co máte teď v plánu?

„Teď si dám den dva volno, pak pojedu někam trénovat snowboard, ještě přesně nevím. Byla jsem domluvená s Justinem (snowboardovým trenérem Reiterem), že se mu ozvu, hned jak skončíme tady a nějak to naplánujeme. On už, jak ho znám, má asi osm variant, kam jet, a určitě vymyslí tu nejlepší alternativu, abych byla připravená na mistrovství světa. A já se těším na snowboard, už mi to taky chybí a ta snowboarďačka ve mně pláče. Je čas se vrátit na jedno prkno.“

Bylo pro vás těžké se rozhodnout mezi startem na MS v alpském snowboardingu a víkendem Světového poháru ve Val di Fassa, když jste v rychlostních disciplínách vysoko v průběžném pořadí?

„Já už na začátku sezony říkala, že se budu snažit soustředit na mistrovství světa, na lyžařské, pak na snowboardové. Trochu se zkomplikovala situace, přeházeli nám termíny, ale nakonec to tak vyšlo dobře. Val di Fassa samozřejmě bude chybět v celkovém hodnocení, ale takhle to je. Pořád jsem ještě snowboarďačka a budu doufat, že se mi to podaří aspoň trochu dohnat v Lenzerheide (při finále SP).“

Hrála při vybírání roli i blížící se olympiáda, kde máte na snowboardu velké šance?

„O ní vůbec neuvažuju. Těším se na snowboardové závody, přímo teď přemýšlím nad tím, co bude za trénink, pak co bude na mistrovství světa a potom budu přemýšlet dál.“

Už jste přišla na ideální recept, jak se z lyží přepnout na snowboard?

„To bych taky ráda věděla, zatím jsem to za ty roky, co to dělám, neobjevila. Myslím, že bude důležité mít někde dobrou pistu, najít dobré podmínky, aby zase někde nenasněžilo dva metry. To je pak takové plácáníčko a těžko se mi zvyká na nové náčiní. Myslím, že když budeme mít normální kopec s trochu slušným sněhem, budu schopná se přehodit docela rychle. Máme skvělý tým, výborného kouče, tak to ze mě udělá snowboarďačku hned.“

Potěšilo vás, že bylo MS v alpském snowboardingu přesunuto z Číny zrovna do Rogly, kde jste už pětkrát vyhrála obří slalom Světového poháru?

„Měla jsem radost, že to je zrovna tam, protože to je krásný kopec. Takový akorát a dobře to tam organizují. Čekám od toho hodně, že to bude skvělý závod, že si to užijeme.“

Máte přehled o soupeřkách?

„Jenom povrchně, občas mi někdo něco řekne. Ono je to asi jedno. Budu se snažit zajet nejrychlejší jízdu a nezáleží, kdo pojede vedle mě.“

Ester Ledecká na MS ve snowboardingu