Vítězná Samková zářila: Nevysrabila jsem! Trať pro Hry má být jiná

Tři nejlepší jezdkyně posledních sezon se sešly ve finále prvního závodu olympijské sezony. A Eva Samková si v konkurenci mistryně světa Britky Bankesové a trojnásobné vítězky Světového poháru, Italky Michely Moioliové, uhájila prestiž obhájkyně křišťálového globu.

„Super, jsem samozřejmě nadšená,“ radovala se Samková.

Na 1369 metrů dlouhé trati vyhrála kvalifikaci a v závodě i všechny rozjížďky. Ve finále však čelila hned dvěma kritickým momentům. Chvíli po startu na terénní nerovnosti na chvíli ztratila rovnováhu a na trati ji pak krátce předjela Bankesová. Samková ale útok bleskově vrátila.

„Ve finále jsem chytla lehký vrávor. Dopadla jsem na frontsidovou hranu, naštěstí se to povedlo srovnat,“ líčila Samková. „Snažila jsem se dupat co nejvíc, aby mě nepředjely, ale ony se zavěsily, takže mě pak Britka předjela. Já jsem se tam hnedka snažila narvat, to byla jediná cesta a jsem ráda, že jsem nevysrabila.“

Samkové se dařilo na startech a ve všech jízdách vyjela ze startovní sekce jako první. Za celý průběh závodu byla druhá jen krátce ve finále po ataku Bankesové.

„Hezké taktické ježdění, fajn technické ježdění. V každé jízdě měla malou chybičku na startu, ale ve startovní sekci i tak zvítězila. Jsme ready,“ hodnotil reprezentační trenér Marek Jelínek. „Evka ukázala, že jsme se přes léto a podzim připravili poměrně dobře. Vyhrála nejen kvalifikační jízdu o parník, ale všechny závodní jízdy. Podle mě zaslouženě zvítězila ve finále.“

Samková vládla i na trati, které se Jelínkovi příliš nelíbila kvůli svému mírnému sklonu, navíc hrozilo, že se těžší závodnice za Samkovou vyvezou a díky své vyšší hmotnosti ji předjedou. Trať byla navíc oproti poměrům dost dlouhá.

„Před semifinále jsem se cítila dost unavená, ale na jednu jízdu se člověk vzchopí,“ líčila Samková. „Dny tady jsou dlouhé, bylo to náročné. Trať je opravdu dlouhá, musela jsem tvrdě pracovat na všech vlnách, ale skvěle nám to jelo. Charlotte Bankesová mi byla blízko. Byl to těsný souboj, ale věděla jsem, co udělat.“

Český tým navíc potěšila zpráva, že pro olympiádu hodlají pořadatelé trať výrazně změnit. „Máme info, že trať bude na olympiádu úplně jiná, což je asi dobře. Takhle si to všichni nakoukají a nebyla by to výhoda. Uvidíme, co s tím vymyslí,“ přemítá Samková.

Světový pohár pokračuje za dva týdny v rakouském Montafonu. Ještě před Vánoci se další závod koná v italské Cervinii.

„Evka se může ještě v pár věcech trošku zlepšit. Já se na sezónu strašně těším, protože začátek byl famózní,“ prohlásil Jelínek.