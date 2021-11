Šok Samkové na trati pro ZOH: Slabá modrá pro děti! Roli bude hrát i váha

Jestliže Ester Ledecká touží po o něco větším zadku, aby mohla konkurovat hřmotnějším sjezdařkám, Evě Samkové se rýsuje podobný problém. Ve středisku Secret Garden, kde o víkendu na olympijské trati startuje snowboardkrosový Světový pohár, našla profil, jenž se výrazně odlišuje od zvyklostí elitních závodů. A větší váha tady bude rád roli.

„Pořadatelé říkají, že trať pro olympijský závod bude podobná. To pro nás není dobrá zpráva. Jízda v trati není klasický snowboardcross,“ hodnotí Jelínek. „Na všech předešlých olympijských hrách byla trať většinou těžší než svěťáky, tahle trať připomíná, kromě startovní sekce, takovou dětskou fun linu. Je sice široká, ale opravdu extrémně jednoduchá. V téhle trati nebude záležet na tom, jestli jste excelentní jezdec, bohužel tady bude hrát extrémní roli hrát váha, mazání a jestli vám bude, nebo nebude foukat.“

Bude to víc o taktice

Samková patří na okruhu Světového poháru dlouhodobě k technicky nejzdatnějším závodnicím. Kromě přirozeného talentu má k dobru také unikátní trenérské know-how českého týmu, které na trati umí proměnit díky správným rozhodnutím a bezvadnému provedení jízdy k rychlým časům. Na příliš snadné trati ale tyto její výhody ztrácí na významu.

„Nebude to bitva závodníků a jejich dovedností, ale bude to taktická bitva, kdo pojede vepředu, a kdo se nechá předjet ze zadních pozic ze závětrného pytle. Byl bych strašně rád, kdybych se mýlil, a dalo by se zvítězit pouze tím, že se člověk hýbe na prkně líp než ostatní,“ říká Jelínek. „Jsou tady závodnice, které jsou výrazně těžší než Eva. Mazání bude mít samozřejmě fajn, ale adeptů na skvělou mázu je tam deset, tím vyhrávat nejde.“

Samková jde do olympijské zimy posílená vynikající minulou sezonou, v níž potřetí v kariéře vyhrála celkové hodnocení Světového poháru a z mistrovství světa v Idre Fjäll přivezla bronzovou medaili. V noci na pátek českého času ji v Secret Garden čeká kvalifikace, v neděli pak závod.

„U Evy bereme tento závod jako testovací před olympijskými hrami. V tuhle chvíli není opravdu důležité, jestli tady bude Evka první, třetí nebo desátá, ale abychom si vyzkoušeli taktické varianty a po analýze tohohle závodu mohli vymýšlet, jak to udělat, aby pravděpodobnost úspěchu byla co největší,“ vysvětluje Jelínek. „Nejhorší je nevědět, co s tím. V tuhle chvíli úplně nevíme, ale něco vymyslíme, jestli to půjde. Jsme Češi…“

Na startu kvalifikace bude také Radek Houser, který bojuje o účast na olympiádě.