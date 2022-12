Zase bezva finta! Adamczkyková nechala soupeřky ujet: Super pocit

Medailové příčky jí zatím unikají, Eva Adamczyková ale hned v druhém závodě po návratu z roční zdravotní pauzy ukázala, že technicky má ve Světovém poháru stále převahu. A to přesto, že jí po comebacku schází zkušenosti z hromadných jízd.

„V malém finále jsme se domluvili, že zkusím opožděný start, abych si zkusila předjíždět a vyvážet se ve střední části, kde mě vždycky předjely,“ vysvětlila Adamczyková. „Byla to taková neučesaná jízda, lovila jsem to tam, člověk si v lidech nemůže jet svoji lajnu. Ale nakonec to vyšlo a dole byl super pocit.“

Pod majestátní horou Matterhorn se Adamczyková po desátém místě v úvodním závodě sezony v Les Deux Alpes tentokrát dostala do semifinále. Tam sice po startu vedla, ale nakonec se ve fotofiniši na úkor Austalanky Belle Brockhoffové propadla na nepostupové místo.

„Říkala jsem si, jestli za mnou ze třetího místa vyjede, nebo nevyjede. To byl nepostup možná o půl prkna. Pořád se nemůžu srovnat na posledním velkém skoku,“ hodnotila Adamczyková.

V malém finále si ale pořádně spravila náladu. Na startu nechala soupeřkám schválně náskok a na trati měla už několik metrů ztrátu. Postupně se ale posunovala vpřed, před cílem si vybrala rychlejší levou stranu a v poslední klopence se posunula na první místo.

Eva Adamczyková po kvalifikaci • Foto Czech Ski & Snowboard

„Malé finále vyhrála po velmi zralém výkonu. Malé chyby se v jízdě objevovaly, ale bylo to spíš o taktice, protože Evka vždycky vyhrála start a holky se za ní vyvážely. Proto jsme zvolili naši oblíbenou taktiku a potřetí zkusili opožděný start,“ vysvětlil reprezentační trenér Marek Jelínek.

„Zkusili jsme nejenom, aby Evka jela vzadu a vyvážela se. Zkusili jsme i jiné projetí první zatáčky. Evka splnila úkoly na výbornou.“

Adamczyková svůj trik poprvé použila v únoru 2017 ve Feldebergu, kde ho předvedla ve velkém finále. Tehdy byly na startu samé hvězdy - Američanka Lindsey Jacobellisová, Australanka Belle Brockhoffová a Francouzka Chloe Trespeuchová. I tehdy Adamczyková schválně zdržela start a pak všechny soupeřky předjela.

Bezva finta si podmanila svět internetu, na kanále mezinárodní federace FIS i zhlédlo půl milionu lidí. Podruhé opožděný start použila vloni v březnu v gruzínském Bakuriani, kde po manévru nepostoupila ze semifinále. Tentokrát vytěžila páté místo. Další šanci má hned v sobotu, kdy se v Cervinii jede druhý závod Světového poháru.

„Jsem spokojená. Má to vzestupnou tendenci, před dvěma měsíci jsem si ani nemyslela, že budu pořádně jezdit. Jsem za to vděčná, jak se to posunulo,“ pochvalovala si Adamczyková. „Těším se na zítra. Jsou tam furt věci, které potřebuju doladit. Je to nějaký proces, člověk musí tomu procesu věřit a bude to dobrý…“