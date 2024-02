Film o Adamczykové. První setkání s manželem i dojemné scény s rodiči

Všechno vrcholí záběry z loňského světového šampionátu v Bakuriani, kde se snowboardkrosařka Eva Adamczyková zlatě vrátila jen patnáct měsíců po vážném zranění obou kotníků. Což byl moment, který málem ukončil její kariéru.

„Upřímně, já si myslím, Evka už nikdy závodit nebude. Zkusíme to, uděláme pro to všechno, ale pravděpodobnost za mě je velmi malá,“ líčí ve filmu v reálném čase viditelně pohnutý trenér Marek Jelínek.

„Vlastně první natáčecí den byl den, kdy mi vyndávali šrouby z nohou. To zranění nebylo vůbec v plánu, ale myslím, že to dokumentu dodalo zajímavou linku,“ říká Adamczyková.

Její nepravděpodobný návrat do špičky poté, co se učila znovu chodit, tvoří hlavní linku pětapadesátiminutového dokumentu. Popisuje vývoj její sportovní kariéry, cestu k olympijskému zlatu na OH 2014 v Soči i následný šok z návalu veřejné pozornosti. Snímek obsahuje spoustu záběrů z Adamczykové soukromí. Je v něm například i moment prvního setkání s jejím životním partnerem Markem Adamczykem.

„Před premiérou jsem nebyla nervózní, protože jsem to nevytvářela. Měla jsem pocit, že jsem tak blbla před kamerou a těšila jsem se na kamarády, kteří přijdou,“ usmívala se Adamczyková. „Na dokument jsou zatím ohlasy dobré, myslím, že jsou všichni nadšení. I potlesk byl hrozně hezkej a příjemnej. Hodně lidí části mého dokumentu i života zná, takže je to zajímavé v tom, že to viděli takhle uceleně. Jsou to hodní kamarádi, zatím dobré recenze…“

K nejdojemnějším scénám patří záběry s hrdinčinými rodiči, kteří oba v posledních letech zemřeli. Krug ve filmu použil záběry z rodinného archivu. Ve filmu je zachycen závod v tureckém Erzurumu, kde Adamczyková v lednu 2018 vyhrála jen dva dny po odchodu svého tatínka.

„Obecně byla v sále cítit ta atmosféra, když se najelo na tu dojemnější linku. V sále bylo vidět, že se všichni najednou nesmějou a nenápadně otírali slzy,“ řekl Matějovský.

„Světový, obyčejný, silný,“ zhodnotil film herec Jan Cina. „Byl jsem dojatý a hodně jsem se smál.“

Dokument měl pod palcem česko-rakouský režisér Markus Krug, pod jehož taktovkou se třeba naposledy proháněla v ikonickém krátkém filmu Formule 1 po Karlově mostě.

„Pro mě byl největší oříšek prolomit automatizované odpovědi, které si po patnácti letech neustálých rozhovorů a tiskových konferencí Eva vybudovala. Otevřít dveře k tématům, které si často sama držela zavřené,“ uvedl Krug. „Nerada se ve věcech pitvá, nerada si na věci stěžuje a pro život je to přístup, z kterého bychom se všichni mohli inspirovat. Ale pro dokument je to občas potřeba a jsem rád, že se nám to nakonec společně povedlo.“

Dokument je ode dneška k vidění na Voyo.cz.

„Je dobré tenhle dokument vidět ve všech fázích vašeho života,“ říká herečka a zpěvačka Barbora Poláková. „Můžete si uvědomit, že je dobré nebrat se úplně vážně, zároveň si věřit a nevzdávat se. A když se vám podaří všechno tohle vyvážit, tak to dopadne takhle.“