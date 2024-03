Adamczyková poprvé neuspěla: vedla, ale drsně spadla. Žlutá karta a konec

Jeden špatný moment pokazil Evě Adamczykové slunečnou neděli v Sierra Nevadě. Ve čtvrtfinálové jízdě od začátku vedla a kontrolovala si pozici, do poslední klopenky ale zajela ostře blízko u brány, na neurovnaném terénu se jí kouslo prkno a šla k zemi.

Cestou z trati se o ni zastavily i Jacobellisová s Brockhoffovou, kterou museli odvézt záchranáři.

„Ona to neudržela dole, trošku zbytečně z mého pohledu. Chtěla si vyzkoušet jet klopenku co nejkratší možností, podjelo jí prkno, neudržela to na backsidu a ostatní jezdkyně srazila,“ vysvětloval v přenosu České televize její bývalý trenér Jakub Flejšar.

Adamczyková se, na rozdíl od dalších dvou jezdkyň, zvedla, a dojela do cíle. Rozhodčí jí však klasifikovali jako poslední v cíli. Z rozjížďky do semifinále tak postoupila jen vítězná Švýcarka Sina Siegenthalerová. Adamczyková navíc dostala žlutou kartu, pro ni první v sezoně.

„Evka jela hodně nízko na tyče, zkusila to udržet co nejníže, protože to tam není čisté, nadskočilo ji prkno a nedokázala to udržet na hraně. Nebyla to její chyba. Mohla jít větší jistotu, ale to by ji trenéři vyčítali,“ vysvětloval Flejšar.

Pro Adamczykovou byl pád ve čtvrtfinále druhého závodu v Sierra Nevadě první komplikací ve výborně rozjeté sezoně, kterou začala opožděně kvůli své účasti v taneční soutěži StarDance. V sobotu byla v Sierra Nevadě už potřetí během zimy na stupních vítězů, když dojela druhá.

V sobotu se dařilo taky dalším členům českého týmu, Jan Kubičík dojel šestý a Radek Houser sedmý. V neděli naopak z mužů postoupil do rozjížděk jen Kryštof Choura a vypadl v osmifinále.