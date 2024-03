Velký úspěch snowboardcrossaře Housera! Na SP v Kanadě bral bronz

Sedmadvacetiletý rodák z Třebíče Houser se dostal do prvního velkého finále v kariéře. Před ním postoupil do boje o medaile v této sezoně také Choura, jenž skončil v lednovém závodě ve Svatém Mořici čtvrtý. Čeští snowboardisté naposledy stanuli na stupních vítězů v SP v březnu 2009, kdy Michal Novotný zvítězil v italském Valmalencu.

„Povedlo se mi něco neuvěřitelného, pořád to vstřebávám a nemůžu tomu uvěřit. Je to moje první pódium v sérii na této úrovni. Jsem šťastný, je to super pocit,“ řekl v nahrávce pro média Houser. „To ježdění nebylo ze začátku moje, dělal jsem spoustu chyb, ale ve správný čas to začalo vycházet. Ve finiši mi to o kousek vyšlo, je to skvělé, super a doufám, že to není naposledy,“ doplnil.

Houser skončil v osmifinále i čtvrtfinále druhý za Australanem Adamem Lambertem, semifinálovou jízdu pak vyhrál. Ve finále jel chvíli na prvním místě, poté ho ale předjel již jistý vítěz SP Grondin a následně i Australan Cameron Bolton. V závěru zaútočil na Housera také Bichon, po následném fotofiniši se ale mohl radovat český reprezentant, kterému gratulovala i Adamczyková. Čeští muži získali stupně vítězů v závodech SP po 15 letech.

„Radek po skvělém tréninku a skvělých jízdách obsadil třetí místo. Sklidil tak žně za svoji píli, práci a trpělivost, se kterou přistupoval ke snowboardcrossu poslední roky,“ uvedl trenér Marek Jelínek.

Adamczyková dojela pátá

Dvojnásobná mistryně světa Adamczyková, která se zapojila do Světového poháru se zpožděním kvůli účasti v televizní taneční soutěži, začala triumfem ve čtvrtfinále. V semifinále ale olympijská vítězka ze Soči 2014 nestačila na Francouzku Chloé Trespeuchovou a Bankesovou. Malé finále jela potřetí za sebou a podruhé ho vyhrála. Skončila pátá stejně jako před týdnem ve druhém závodě v rakouském Montafonu.

Adamczyková chyběla na stupních vítězů popáté v sezoně. Naposledy byla na pódiu před dvěma týdny v Cortině d'Ampezzo. Druhá byla také v Gudauri a v úvodním závodě v Sierra Nevadě. Jejím jediným vítězstvím v aktuálním ročníku SP zůstává lednový úspěch ze Svatého Mořice.

„Škoda toho semifinále, tam jsem udělala dvě velké chyby po sobě. Byl to ten skok po první zatáčce a pak třetí zatáčka, kdy jsem byla krátká na skoku. Tím jsem ztratila rychlost a jela jsem si venkem. Ostatní mě pak dojely. Snažila jsem se dupat, ale asi jsem od čtvrté zatáčky měla menší rychlost. Ale poučila jsem se z toho, jezdí se mi tady super. Dneska jsem hrozně ráda, že Radek dojel třetí. To je pecka,“ řekla Adamczyková.

Bankesová vyhrála počtvrté v sezoně a ještě se teoreticky udržela v boji o celkové prvenství v SP. K němu se ale výrazně přiblížila dnes druhá Trespeuchová, která má před nedělním závěrečným závodem v čele náskok 85 bodů. Třetí dnes byla další Francouzka Léa Castaová.

Výsledky SP ve snowboardcrossu v Mont-Sainte-Anne (Kanada):

Muži: 1. Grondin (Kan.), 2. Bolton (Austr.), 3. Houser (ČR), 4. Bichon (Kan.), ...28. Choura, v kvalifikaci 34. Kubičík (oba ČR).

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 12 závodů): 1. Grondin 852, 2. Hämmerle (Rak.) 588, 3. Bolton 472, ...26. Choura 127, 28. Houser 125, 35. Kubičík 56.

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová, 3. Castaová (obě Fr.), 4. Baffová (Austr.), 5. Adamczyková (ČR).

Průběžné pořadí SP (po 11 ze 12 závodů): 1. Trespeuchová 742, 2. Bankesová 657, 3. Moioliová (It.) 624, ...5. Adamczyková 528, 38. Hrůšová (ČR) 8.