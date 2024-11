Zlatý start! Ledecká v Číně: Neděláme krasobruslení, stačí být rychlá

Start další zimy, další vítězství. Sněhová obojživelnice Ester Ledecká vstoupila do sezony vítězstvím v paralelním obřím slalomu na snowboardu v čínském Mylinu. Suverénně vyhrála kvalifikaci i všechny čtyři rozjížďky. „Je to skvělé, ale určitě to nebyl snadný závod,“ hodnotila Ledecká v přímém přenosu České televize.

Nakonec se na tváři Ester Ledecké přece jenom objevil úsměv. Plně koncentrovaný výraz si držela celý závod, když ale ve finále porazila Polku Aleksandru Krolovou-Walasovou, její tvář se rozzářila.

„Nevím, jestli to vypadalo dobře. Trať byla hrbolatá, svítilo ploché světlo. Byl to obtížný závod. Všechny jsme předvedly dobré jízdy, doufám, že si to fanoušci užili,“ líčila Ledecká. „Trať se postupně zhoršovala, navíc byl na kopci strašný stín. To bylo pro nás nejtěžší, s čím jsme všichni bojovali.V televizi jsme nemusely vypadat, že úplně víme, co děláme. Naštěstí neděláme krasobruslení, nemusíme u toho vypadat dobře, stačilo, že jsme byli rychlí.“

Ledecká startovala v paralelním obřím slalomu poprvé od března 2023, a proto měla v kvalifikaci vysoké startovní číslo.

„Byla to určitě výzva. Měla jsem hrozně vysoké číslo v kvalifikaci, startovala jsem první jízdu s číslem padesát, to bylo pro mě trošku těžší. Jsem ráda, jak jsem se s tím poprala,“ pochvalovala si Ledecká.

V závodě ukázala svou klasickou dominanci. Kvalifikaci vyhrála před Krolovou-Walasovou o 1,65 sekundy. V rozjížďkách nejdřív donutila k chybě Nizozemku Dekkerovou a pak postupně vyřadila Švýcarku Caviezelovou a v semifinále Japonku Mikiovou. Ta se jí na trati přiblížila nejvíc, na 62 setin sekundy.

Ledecká vyhrála na snowboardu pětadvacátý závod kariéry a se čtyřmi triumfy na lyžích jí schází jediný zářez k třicítce. Na prkně vyhrála Ledecká pátý závod v řadě, naposledy prohrála v březnu 2023, když se vracela na závěr sezony, kdy utrpěla komplikovanou zlomeninu klíční kosti. Na stupních vítězů byla podesáté v řadě. Mimo zůstala naposledy koncem zimy 2019.

Další čeští závodníci do rozjížděk neprošli, Zuzaně Maděrové scházelo ze sedmnáctého místa v kvalifikaci jen osm setin sekundy. V Mylinu se už v neděli jede paralelní slalom. Příští týden následují závody v olympijském středisku Secret Garden. Lyžaskou sezonu Ledecká zahájí v polovině prosince v Beaver Creek.

SP ve snowboardingu v Mylinu (Čína)

Paralelní obří slalom

Muži: 1. Coratti (It.), 2. Kim Sang-kjom, 3. I Sang-ho (oba Korea), ...v kvalifikaci 31. Minárik, Počinek (oba ČR) diskvalifikován.

Ženy 1. Ledecká (ČR), 2. Krolová-Walasová (Pol.), 3. Mikiová (Jap.), ...v kvalifikaci 17. Maděrová, 30. Keclíková, 31. Šonková (všechny ČR).