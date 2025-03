Den před 30. narozeninami si Ledecká dojela pro pátou medaili ze světových šampionátů ve snowboardingu. Zlato a stříbro získala rovněž v roce 2017 v Sierra Nevadě. Před deseti lety v Kreischbergu triumfovala v paralelním slalomu.

Trojnásobná olympijská vítězka vybojovala v únoru bronz ve sjezdu na lyžařském mistrovství světa v Saalbachu. Díky úspěchu ve Svatém Mořici se jako první v historii v jedné sezoně radovala z medailí na dvou různých světových šampionátech pod hlavičkou mezinárodní federace FIS.

Problémy v kvalifikaci

Ledecká, čerstvá mistryně světa v paralelním obřím slalomu, do úvodní kvalifikace nastoupila proti Japonce Cubaki Mikiové, ve čtvrtek stříbrné. Od startu na ni v modré dráze trochu ztrácela, jela neurovnaně. Uprostřed trati ji rozhodil náraz do branky a o pár metrů níž nezvládla oblouk a vyjela do hlubšího sněhu. Ještě se stihla vrátit, ale v cíli měla poměrně velkou ztrátu 3,79 sekundy na vedoucí Mikovou.

Ve druhém eliminačním kole Ledecká využila rychlejší trati, v níž předvedla sedmou nejrychlejší jízdu. Celkem se posunula na šesté místo a v osmifinále ji čeká Rakušanka Martina Ankeleová. Na úvod rozjížděk si Ledecká bude moct vybírat dráhu, v následujících kolech jí ale hrozí pomalejší modrá dráha, jejíž stav se v kvalifikaci horšil.

„Ve druhém kole jsem si myslela, že nahoře pojedu přímo na tyče, jenomže jsem zjistila, že jsou nahoře vyjetá kulatá koryta, takže jsem to musela přehodnotit,“ hodnotila svou jízdu v modré dráze Zuzana Maděrová. „V šesté bráně se mi to podařilo srovnat a pak už to bylo dobré. Ale nějak jsem dojela do cíle, kvalifikovala jsem se.“

Mistrovství světa ve snowboardingu ve Svatém Mořici (Švýcarsko) - paralelní slalom:

Muži: 1. Zamfirov (Bulh.), 2. Auner (Rak.), 3. March (It.), 4. Prommegger (Rak.), ...11. Minárik, v kvalifikaci Počinek nedokončil, Mareš (všichni ČR) diskvalifikován.

Ženy: 1. Mikiová (Jap.), 2. Ledecká (ČR), 3. Dekkerová (Niz.), 4. Królová-Walasová (Pol.), ...7. Maděrová, v kvalifikaci 36. Šonková, 38. Keclíková (všechny ČR).