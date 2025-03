Všechno, nebo nic! Česká hvězda Hroneš ve světě létajících prken vymýšlí nové triky

PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Na hlavní snowboardové scéně má Česko svou zářící hvězdu. Jakub Hroneš patří ve freestylových disciplínách, které kdysi vytáhl k všeobecné pozornosti slavný Shaun White, k elitě a posouvá svůj sport vymýšlením nových triků. Na MS ve Svatém Mořici půjde do úterní kvalifikace spektakulárního Big Airu se svou ostrou strategií. „Ve slopestylu to z mé strany bylo všechno, anebo nic. V kvaldě Big Airu bude určitě stejný přístup,“ slibuje s úsměvem.

Tohle je hlavní scéna snowboardingu. Unikátní triky vysoko nad zemí, adrenalin a tvrdé pády, když se něco pokazí. Svět Shauna Whitea či Maxe Parrota má teď i výraznou českou stopu. Dvacetiletý Jakub Hroneš zažívá ve freestyle disciplínách průlomovou sezonu a září hlavně v Big Airu, v níž ho v úterý čeká kvalifikace na mistrovství světa. Ve Světovém poháru skončil v tvrdé konkurenci šestý v celkovém pořadí.

„Sezona byla super, hodně tréninku z léta se vyplatilo. Měl jsem hroznou radost, že si všechno sedlo v ten čas, v jaký mělo,“ pochvaluje si Hroneš. „Měl jsem triky a jízdy, které jsem chtěl dát, a podařilo se mi je odjet. A že s tím přišly výsledky, je přidaná hodnota. Samozřejmě to, že jsem šestý v celkovém pořadí Světového poháru v Big Airu, bych si nikdy nemyslel.“

Hroneš se během zimy dostal do nejužší světové elity. V dramatické disciplíně Big Air, v níž borci skáčou obří skok, během něhož jsou až osm metrů nad zemí, nasbíral ve Světovém poháru čtvrté místo v Klagenfurtu a páté v Churu. Pomohl i k tomu, aby Česko mělo v příští sezoně na startovce o místo navíc.

Rozhodčí si ho všímají kvůli široké paletě báječných triků. Přes léto na nich pracuje při skocích do vzduchových pytlů, při tisících pokusech piluje detaily. Snaží se vymýšlet unikátní kousky, které před ním ještě nikdo na světě nepředvedl. Před třemi lety ve svých osmnácti jako první skočil trik Cab 1800 s double tail grabem.

„V tomhle případě jsem udělal trik s rotací o 1800 stupňů, což je pětkrát kolem sebe, a chytil jsem si snowboard jinak, než si ho chytají ostatní kluci. To ještě nikdo předtím neudělal,“ vysvětluje Hroneš. „Všichni kluci o tom tak přemýšlí: Co ještě by se dalo udělat? Pořád se vymýšlí nové triky a pořád se budou vymýšlet.“

Originalita, ale i pády

I v letošní zimě sbírá body důrazem na originální novinky. Naučil se trik s názvem double backside rodeo, v němž se odráží zády k dopadu.

„Oproti normálním trikům je to vlastně úplně naopak. Zároveň se většinou odrážím hrozně vysoko, takže ten trik vypadá, že jsem vždycky o dva metry výš než všichni ostatní kluci, což se mi na tom hrozně líbí. Rozhodčím se to teda taky docela líbí, takže mám radost,“ usmívá se Hroneš. „Tuhle sezonu jsem se zaměřil hlavně na to, abych měl trošku jiné triky, než ostatní kluci. Je to něco, co jsem sledoval, že se líbí, a zároveň je to něco pro mě. Pro ně není přirozené se točit nejvíc ze všech, ale spíš dělat trošku víc kreativních triků.“

Svou taktiku už na mistrovství světa vyzkoušel v kvalifikaci slopestylu, nevyhnul se ale pádům.

„Byla to asi jedna z mých nejlepších jízd, kterou jsem kdy dal, a byly to nejlepší triky, které jsem dal. Říkal jsem si, že to je mistrovství světa, tak to bylo z mé strany všechno, anebo nic. Bohužel z toho nakonec nebylo nic, ale mám hroznou radost, jak teď snowboarduju. Vím, že mám triky na to, abych s klukama na těch nejvyšších pozicích byl.“

V úterní kvalifikaci mistrovského Big Airu bude v areálu bývalého Olympijského můstku bojovat o postup do pátečního večerního finále, které je očekáváno jako jeden z vrcholů světového šampionátu.

„Přítomnost lidí na snowboardových akcích je vždycky super. Vždycky mi to pomáhá, mám to hrozně rád,“ usmívá se Hroneš. „Pocit, když v noci pod světly můžu skákat před deseti tisíci lidmi je neuvěřitelný… Je to určitě něco, co je strašně fajn jak pro ty lidi, tak pro náš sport. A doufám, že takových závodů bude čím dál víc.“