Zlatý hattrick na OH? Pozor na japonskou hrozbu! Ledecké může pomoct vrtulník

Chyba přišla v nevhodnou chvíli. Ve finálové jízdě paralelního slalomu na mistrovství světa Ester Ledeckou potkala v rovinaté pasáži. Snažila se až do konce, i soupeřka zakolísala, ale už to nestačilo.

„Bojuju do poslední chvíle. I kdyby byla přede mnou už v cíli, tak stejně svoji jízdu dobojuju až do konce. Takhle to mám, naučil mě to můj děda a jsem za to hrozně vděčná. A myslím, že se mi to v tom životě dost vyplácí,“ řekla Ledecká.

Ze šampionátu ve Svatém Mořici tak odjíždí se zlatem a stříbrem, s vědomím vlastní síly ve světě prken. Ovšem také s vizí velké rivalky.

„Bojovala jsem až do konce a nikdy jsem se nevzdala,“ uvedla Japonka Cubaki Mikiová o svém zlatém závodě.

Mají podobnou mentalitu a v konkurenci alpského snowboardingu vyčnívají. Ledecká je stále dominantní silou. V olympijském paralelním obřím slalomu, na který se v tréninku logicky zaměřuje, soupeřky na šampionátu roznesla. V riskantnějším paralelním slalomu už měla potíže. Pokazila kvalifikaci a v rozjížďkách musela bojovat v nevýhodné pozici. A nakonec narazila na Mikiovou.

„Myslím, že je tam spousta rychlých holek, záleží, jak se kdo vyspí,“ líčila Ledecká. „Ona byla celou zimu hodně vyrovnaná, podávala skvělé výsledky, ale rychlých holek je tam fakt hodně. Musím se připravit na všechny, a hlavně se musím připravovat sama za sebe a pracovat na svých chybách a jezdit to svoje.“

Ledecká v top formě si jistě drží svou vlastní úroveň. Soupeřek má víc, ale žádná jí není tak blízko jako jednadvacetiletá Mikiová. Světový pohár, kam v sezoně Ledecká nakoukla jen na úvodní dva závody, proměnila ve své království. Získala velký globus v paralelním snowboardingu i dva malé.

„Je extrémně silná mentálně a i pod tlakem, který na ni Ester vytvořila, předvedla skvělý výkon. Taky má dobrou techniku a sebevědomí z toho, že získala tři glóby,“ řekl o ní Justin Reiter, snowboardový trenér Ledecké. „Ve vyřazovacích jízdách se jede jen jedna jízda, takže nás může porazit kdokoli. Na každý závod se maximálně soustředíme.“

Anketa Jaký závod by měla Ester Ledecká jet na ZOH 2026? Sjezd na lyžích Slalom na snowboardu

Mikiová je nejlepším příkladem jeho teorie. Během končící zimy se v přímém souboji s Ledeckou potkala pětkrát a třikrát byla úspěšnější, ačkoli všechna vítězství zaznamenala v neolympijském paralelním slalomu, kde je u Ledecké znát absence praxe.

Mladá Japonka je tichá, skromná dívka, možná ještě trošku dítě. Ráda se dívá na kreslené seriály anime a čte komiksy manga. Její slova ale zní hlasitě a mají sílu.

„Tohle byla sezona, kdy jsem chtěla uspět za každou cenu. Mým hlavním cílem mé sportovní kariéry je vyhrát olympijské zlato na olympiádě v Miláně. Tvrdě na tom pracuju od svých osmi let,“ pravila Miková v profilu na stránkách mezinárodní federace FIS.

Ze sedmnácti závodů Světového poháru byla v sezoně třináctkrát na stupních vítězů a ve vyrovnané konkurenci alpského snowboardingu se jasně vyprofilovala jako hlavní vyzývatelka dvojnásobné olympijské vítězky. Na šampionátu ve Svatém Mořici tu pozici jen potvrdila. Dvakrát se Ledecké postavila ve finále a jednou urvala zlato.

„S Cubaki se zrovna znám asi nejlíp z celého svěťáku z holek. Jsme stejně staré, v Rakousku jsme spolu trénovaly od našich čtrnácti, patnácti, už před prvním juniorským šampionátem,“ podotkla reprezentantka Zuzana Maděrová. „Je fajn, hrozně milá. Jezdí fakt čím dál tím líp, víc má vypilovanou techniku. Od patnácti jezdila vždycky dobře. Teď mi přijde, že je na tom po všech stránkách nejlíp, psychikou i fyzicky.“

Mikiové cesta k prknu byla přirozená, protože její otec pracoval jako snowboardový instruktor. Své první závody si vyzkoušela už v šesti letech na školní soutěži a hned se díky třetímu místu dostala na stupně vítězů.

„Pohled z nich a gratulace, které se mi dostaly, se mi tak líbily, že jsem si dala za cíl příště vyhrát. Takhle jsem s alpským snowboardingem začala a už nikdy jsem pak nechtěla skončit,“ sdělila Mikiová.

Od svých devatenácti let se trénuje sama, ale nechává si radit od korejského snowboardisty Lee Sang-ho, který získal stříbro na olympiádě v Pchjongčchangu a v roce 2022 vyhrál Světový pohár.

Článek pokračuje pod infografikou.

„Je silný, rychlý a učím se od něj jezdit. Respektuju jeho přístup a způsob, jakým o snowboardingu přemýšlí. Respektuju ho jako špičkového závodníka i jako člověka. Vždycky mi odpoví na jakoukoli otázku,“ libovala si Mikiová.

Svůj talent ukazovala už v mládežnických kategoriích. Na juniorském mistrovství světa získala první medaili už ve svých patnácti letech a celkem má šest stříber. Před dvěma lety už v Bakuriani vyhrála na seniorském mistrovství světa paralelní obří slalom, olympijskou disciplínu, v níž na dvou posledních Hrách triumfovala Ledecká. A za rok na Hrách v Livignu bude znovu připravená bránit Ledecké v jejím pokusu o unikátní třetí zlato v řadě z jedné olympijské disciplíny, což se v historii českého sportu zatím podařilo jen oštěpaři Janu Železnému.

V paralelním obřím slalomu Ledecká zůstává dominantní. Zlato v ní sebrala už na čtvrté vrcholné akci v řadě.

„Dnešek byl trochu boj, ale my se soustředili hlavně na obřák, těch dnů na snowboardu bylo hodně málo a obřák je olympijská disciplína, tak to dávalo větší smysl,“ vysvětlila Ledecká po stříbrné sobotě v paralelním slalomu, který na programu Her chybí.

Podle současného olympijského programu si bude muset příští rok na zimních Hrách vybrat mezi dvěma závody, z nichž letos přivezla medaile z mistrovství světa. A zdá se zjevné, jakým způsobem uvažuje. Před lyžařským sjezdem zřejmě upřednostní pokus o hattrick na snowboardu.

„Uvidíme, kolik se stihne lyžařských závodů, kolik se stihne snowboardových závodů, asi bude více těch snowboardových, ať má na olympiádu co nejčerstvější závodní zkušenost,“ naznačil její fyzioterapeut Ladislav Polášek.

Snowboard dává díky vysoké pravděpodobnosti útoku na medaili smysl i pro vedení výpravy či mocné armádní centrum Dukla. I zájem českého sportovního prostředí vidí Ledeckou příští rok na olympiádě na prkně v Livignu. Mohla by i tak na lyžích závodit ještě v super-G v Cortině d´Ampezzo. Bude muset ale znovu provést svou proměnu sněhové obojživelnice. Oba závody dělí jen čtyři dny.

„Jestli mi pomůže Red Bull s vrtulníkem, tak přeletím, protože je to asi pět hodin. Taky nechápu, proč nám to takhle rozházeli, kdyby to aspoň nechali v jednom středisku…“ divila se Ledecká. „Jsem na to připravená, že tahle varianta by byla ta finální. Je to strašně daleko přede mnou. Teď se budu připravit na přípravu na sezónu a uvidíme, jak to bude.“