Adamczyková o návratu a olympiádě: Je to otevřené. Co potřebuje splnit?

Přivedla na svět syna Kryštofa, ale na snowboarding nezanevřela. Eva Adamczyková se za svým týmem už byla podívat před měsícem v Montafonu a za tři týdny s ním vyrazí na soustředění. Může jít o první náznak jejího návratu na olympiádu.

„Když to nebude lámané přes koleno, třeba se s ní na olympijských hrách, na rozdíl od těch minulých, potkáme,“ řekl reprezentační trenér Marek Jelínek. „Mateřství je hodně složitá věc, nepredikovatelná. Když jsme plánovali soustředění na jaro, Evka na konverzaci napsala: OK.“

Adamczyková naposledy startovala na olympiádě v roce 2018 v korejském Pchjongčchangu, kde vybojovala bronzovou medaili. O minulé Hry v Pekingu přišla kvůli zranění.

„Já si myslím, že by to ráda zkusila. Když se za námi stavila v Montafonu, dali jsme spolu pár jízd. Přijde mi, že jí to chybí, že ji snowboarding obecně baví. Je to součást, která je neoddělitelná od ní,“ řekl reprezentant Radek Houser. „Uvidí, jak to půjde, na základě toho se bude rozhodovat. Udělá všechno proto, aby se s námi dostala na soustředění, tam zjistí, jestli to v nové roli matky může fungovat. Leccos se může změnit, ale věřím, že snowboarding je v ní tak zabudovaný, že ji to tam požene.“

Adamczyková uvažuje, že by absolvovala i letní soustředění na Novém Zélandu, které bude pro celý tým v předolympijské přípravě klíčové. „Říkala, že by se možná na Zéland jela znovu kouknout. Zažila tam skvělé tréninkové období, líbí se jí tam,“ vysvětluje Jelínek.

Už roste nástupkyně

Pokud by se rozhodla pro ostrý pokus o start na olympiádě, Adamczyková by musela v začátku příští sezony bodovat v úvodních závodech sezony Světového poháru. Potřebovala by jedno umístění na stupních vítězů nebo dvě umístění v malém finále.

„Rádi bychom ji v týmu měli. Pokud by chtěla na olympijské hry, musí se kvalifikovat. V závodech Světového poháru bude muset uspět poměrně dobře,“ upozorňuje Jelínek.

V týmu jí zatím vyrostla mladá nástupkyně. Sedmnáctiletá Karolína Hrůšová ve své první plnohodnotné sezoně ve Světovém poháru překvapila jedním pátým a třemi osmými místy. Když poprvé Adamczykovou potkala, byla ještě malé dítě.

„Ve třinácti jsem byla na kempu, kam přijela Evka na autogramiádu, aby nás, děti, pozdravila a možná trochu motivovala k disciplíně. Ona si to určitě nepamatuje, byla jsem jenom jedno z dětí. Nechala jsem si od Evy podepsat helmu,“ usmívá se Hrůšová. „Evka byla na začátku minulé sezony součást týmu. Jestli to tak bude příští sezonu, tak je to jedině fajn.“