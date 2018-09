Válka trvá 17 let! Ester by nemusela jezdit za Česko, naznačil Ledecký

Klid na frontě mezi zástupci Ester Ledecké a lyžařským svazem? Ani náhodou. Otec dvojnásobné olympijské šampionky Janek Ledecký obvinil šéfa sportovní organizace Lukáše Sobotku ze lži a vyzval ho k rezignaci. „Jestli to je frajer, tak potom, co provedl, rezignuje, protože tohle se nedělá,“ hřímá tatínek závodnice.

Janek Ledecký se ostře vložil do sporu o podpis reprezentační smlouvy jeho dcery Ester s lyžařským svazem, kterému vyčítá vyhrožování mimo jiné tím, že nebude přihlašována k závodům. Jeho dcera zatím podle něj pokračuje v soustředění v chilském středisku La Parva.

Co vyčítáváte Lukáši Sobotkovi?

„Pan Sobotka naprosto otevřeně do médií lhal o té nejzásadnější záležitosti, o které se tady bavíme. O tom, jestli bude svaz Ester přihlašovat k závodům, nebo ne. Jednání bude hodně složité po včerejším vyjádření výkonného výboru, kde se snažili populisticky manipulovat s čísly, asi aby veřejnost popudili proti Ester. Přijde mi to tak nesolidní, že něco takového jsem ve sportu ještě nezaznamenal.“

Sobotka se v úterý ohradil proti nařčení o vydírání Ester Ledecké. Její agentura Sport Invest ale zveřejnila srpnovou žádost k podpisu smlouvy, kde svaz skutečně hrozí, že pokud Ester smlouvu nepodepíše, bude ze strany svazu zastaveno veškeré financování, a nebude přihlašována na závody...

„Opravdu mě vytočilo, že došlo na pohrůžky, které zaznívaly celou etapu našeho zákopového boje se svazem lyžařů. Pořád mají vztyčený prst: Támhle tě necháme závodit, támhle ne, támhle tě pustíme, támhle nepojdeš. Po tom úžasném úspěchu mě dostalo na kolen prohlášení svazu, že ji nepřihlásí na závody. A že partnerům doporučí, aby s Ester přerušili smlouvu. Považuju to za bizarní a nehoráznou záležitost.“

Bez svazu by se závodilo úplně senzačně...

Co znamená vaše tvrzení o zákopové válce?

„Když jí bylo šest let, od té doby vedeme se svazem lyžařů nepřetržitou válku. Chtěl bych říct, že to nikdy nebylo o výši příspěvku, který nebyl na začátku žádný. Vždycky to bylo proto, že funkcionáři podlehli pocitu, že závodníci a závody jsou tady jenom díky svazu lyžařů. Já bych chtěl říct, že to tak není. Tou pravdou je, že bez členství ve svazu lyžařů si nezazávodíte. Nicméně, kdyby tady nebyl svaz, tak by se závodníkům závodilo úplně senzačně. Akorát funkcionáři svazu by si museli najít nějakou práci. Kdyby tady nebyli závodníci, tak tady není ten svaz.“

Jaký vidíte další vývoj?

„Z mého pohledu vidím do budoucna jediné řešení, že svaz zprůhlední financování. Jsou to veřejné prostředky, všichni si zasloužíme vědět, jakým způsobem jsou rozdělovány. Po tom, co tady pan Sobotka pustil za lži, prvním krokem by měla být rezignace předsedy.“

To je dost emotivní vyjádření…

„Já opravdu nejsem politik, nebudu shánět podporu, jak se dnes říká, napříč jakýmkoli spektrem. Jestli to je frajer, aspoň trochu, tak potom, co provedl, tak rezignuje, protože tohle se nedělá. Jestli to není frajer, tak se bude ve funkci držet, co to půjde, a bude přisátý jako pijavice na toku státních peněz.“

Hrozí, že by Ester mohla závodit za jiný stát?

„Úplně otevřeně musím říct, že když to jinak nepůjde, tak je to samozřejmé. Jestli si někdo z funkcionářů myslí, že toho Ester nechá, tak se opravdu mýlí.“ (šéf agentury Sport Invest David Trávníček následně vyjádřil přesvědčení, že bude Ledecká dál závodit za Česko – pozn. red.)

Jak se teď vlastně má Ester?

„V současném momentu je někde na svahu v Chile ve středisku La Parva, užívá si trénink především rychlostních disciplín. Je tam celá špička světového pole. Ester je šťastná, protože dělá, co ji baví ze všeho nejvíc, co skvěle umí. Mám vyřídit, že děkuje fanouškům, kteří jí píšou na Facebook a vyjadřují ji jednoznačnou podprou. Ester všem vzkazuje, že bude závodit, ať se děje, co se děje.“

Ovlivňuje ji nějak současná situace?

„Naštěstí ne. Samozřejmě to tam sledujou. Ale něco jiného je to sledovat z druhé strany zeměkoule, kde je zima v plném proudu. Člověk má pocit, že má nad tím nadhled. Co se týče postupu svazu, ten ji až tak moc nepřekvapil. My jsme na to zvyklí, my už se svazem bojujeme sedmnáct let. To je naprosto standardní situace. Je to vyhrocené, protože z Ester se stala lyžařská a snowboardová celebrita, ale vztah a boj je permanentní, ten se nikam nevyvinul.“

Sport Invest: Svaz Ester omezuje

Šéf Sport Investu David Trávníček se na tiskové konferenci pozastavil nad tím, že svaz zveřejnil podrobné finanční podmínky návrhu smlouvy. "To se ve slušné společnosti nedělá. Ty peníze nejsou svazu. Svaz je jen průtokovým ohřívačem peněz z ministerstva školství," řekl.

Jádro sporu je navíc podle něj úplně jinde. "Svaz nás svým jednáním omezuje. Omezuje svobodu Ester při výběru komerčních partnerů," řekl Trávníček.

Problém se podle něj netýká rozsahu reklamních ploch na oblečení Ledecké, ale podmínek, které si svaz stanovil pro výběr jejích sponzorů. "V okamžiku, kdybychom podepsali smlouvu navrženou před koncem srpna, tak by se Ester připravila dobrovolně o komerční prostředky. Ve čtyřletém období by to byl v součtu řádově její celoroční rozpočet," řekl Trávníček.

Konkrétní částky s odkazem na obchodní tajemství nespecifikoval, ale popřel informaci svazu, že jen na kombinéze pro alpské lyžování má jeho agentura k dispozici plochy v hodnotě zhruba 20 milionů korun. "Celková částka za reklamy na kombinéze je nižší a odlišná od částky, o které mluví svaz," poznamenal jen.

Sport Invest také trvá na tom, že svaz dával Ledecké ultimátum. Novinářům jeho zástupci předložili dopis podepsaný šéfem svazu Lukášem Sobotkou, ve kterém je uvedeno, že pokud Ledecká nepodepíše reprezentační smlouvu do 31. srpna, přijde o statut reprezentanta ČR, bude jí zastaveno veškeré financování a nebude přihlašována na závody.

Svaz v úterý tvrdil, že současné spory nebrání tomu, aby přihlásil Ledeckou na závody v Chile a další podniky mezinárodní federace FIS. Problém by mohl nastat na začátku Světového poháru, pro který je z pohledu svazu reprezentační smlouva nezbytná.

Sport Invest hodlá se zástupci svazu o podmínkách reprezentační smlouvy pro Ledeckou vyjednávat dál. Ředitel Trávníček dnes dostal od šéfa svazu Sobotky SMS zprávu se žádostí o setkání, schůzka by podle něj byla možná ve čtvrtek dopoledne.

