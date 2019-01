Nadšený Koudelka po čtvrtém místě: Bramborová, která má cenu zlata | iSport.cz

Co pro vás tenhle výsledek znamená?

„Je to úžasný! Je to sice bramborová, ale pro mě má po loňské sezoně, po všem, co se dělo, cenu zlata. Furt tomu nemůžu uvěřit. Neskutečně jsem si to užil. Ve druhém kole se mi ani nechtělo pustit z lavičky, jak jsem si užíval, že jsem mezi posledními pěti. Bylo to supr!“

Co jste cítil pod můstkem, když jste se našel na prvním místě a nahoře byli jen čtyři soupeři?

„Velká euforie… Já jsem si věřil. Věděl jsem, že když skok zkazím, nic se neděje. Nesoustředím se celkově na Turné, snažím se to brát závod od závodu. To mě kupodivu trošku uklidnilo, spadlo to ze mě, byla to paráda. Dole jsem věděl, že budu nejhůř pátý. Počítal jsem, že Junširo Kobajaši může zkazit, což se potvrdilo. Další už ale měli velký náskok.“

Dráždila vás blízkost stupňů vítězů?

„V hlavě jsem to měl, ale Kubacki měl docela náskok. Takže jsem věděl, že pokud skok nepokazí, že mu to na mě bude stačit. Určitě jsem do poslední chvíle, než dopadl, furt věřil. Pak bylo jasné, že to neklapne. Ale za čtvrté místo jsem strašně rád.“

Koudelkova zima 1. ledna

Garmisch-Partenkirchen, 4. místo



30. prosince

Oberstdorf, 11. místo



16. prosince

Engelberg, 9. místo



15. prosince

Engelberg, 11. místo



2. prosince

Nižný Tagil, 17. místo



1. prosince

Nižný Tagil, 23. místo



25. listopadu

Ruka, 17. místo



24. listopadu

Ruka, 19. místo



18. listopadu

Wisla, 25. místo

Vzpomněl jste si na jedenáct let starý zážitek z Garmisch-Partenkirchenu, kdy jste také skončil těsně čtvrtý?

(úsměv) „Určitě jsem si vzpomněl, hodně lidí mi to psalo. Před jedenácti lety to byl taky výborný výsledek, taky se to moc nečekalo. Po věcech, co mám za sebou, má ale pro mě ten letošní o dost větší hodnotu.“

V Oberstdorfu jste se pod můstkem objímal se Simonem Ammanem, v Ga-Pa zase s Kamilem Stochem. Co jste si povídali?

„Simon byl rád, že jsem zpátky, už deset let jsme docela kamarádi, navzájem si přejeme. To samé u Kamila Stocha. Když mi to vloni nešlo, strašně mi přál. Je to fajn člověk. Porazil jsem ho, což mě těší, ale na druhou stranu bych mu taky přál, aby bojoval o celkové umístění v Turné. Teď to bude mít těžké, první dva už jsou odskočení.“

Berete své současné výkony jako dárek Zdeňku Remsovi, někdejšímu trenérovi Jiřího Rašky a také vašeho mládežnického kouče, který před pár dny oslavil devadesáté narozeniny?

„Stoprocentně. Věřím, že mu vydrží zdravíčko a bude tu dlouho s námi. Takových lidí moc není a já si ho moc vážím.“

Jak blízko jsou teď vaše skoky dokonalosti?

„Rezervy mám určitě velké. Ani jeden skok nebyl naprosto dokonalý. Na mě to byly relativně uvolněné skoky, to dělá v závodě hodně. Když dokážu předvést standardní skok, letí to daleko, ale v závodech se mi to mockrát nedaří. Teď se to začíná otáčet. Špička je ale tak nabitá, do patnáctého místa má každý kvalitu. Zůstávám nohama na zemi.“

Takže vás neláká útok na špičku celkového pořadí Turné, v němž jste už pátý?

„Vůbec ne, já se soustředím závod od závodu. Neberu to moc jako Turné. Snažím se v každém skoku předvést to nejlepší, co ve mně je, pak je to na soupeřích. Uvidíme v Bischofshofenu, jak na tom budu celkově.“