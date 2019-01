Koudelka byl čtvrtý na Turné. Senzace a opožděné Vánoce, chválí ho Jiroutek | iSport.cz

„To se dějou věci! Je to senzace, opožděné Vánoce, krásný Nový rok! Je to neskutečné,“ rozplýval se na Eurosportu reprezentační asistent Jakub Jiroutek. „Senzační čtvrté místo, přestože to je brambora. Je to určitě velké zadostiučinění pro český skok na lyžích.“

Koudelka si v Garmisch-Partenkirchenu krásně zalétal. Po prvním kole byl za skok dlouhý 133 metrů pátý, ve druhém kole skočil ještě o metr a půl dál a posunul se na čtvrté místo. Z průběžného vedení sesadil dvojnásobného vítěze Turné Kamila Stocha z Polska, s kterým se pod můstkem vesele objal.

Koudelkova zima 1. ledna

Garmisch-Partenkirchen, 4. místo



30. prosince

Oberstdorf, 11. místo



16. prosince

Engelberg, 9. místo



15. prosince

Engelberg, 11. místo



2. prosince

Nižný Tagil, 17. místo



1. prosince

Nižný Tagil, 23. místo



25. listopadu

Ruka, 17. místo



24. listopadu

Ruka, 19. místo



18. listopadu

Wisla, 25. místo

Český lídr zažívá velký návrat do světové špičky po strašidelné loňské zimě, v níž získal jen dvanáct bodů do Světového poháru. V sezoně se konstantně zlepšuje, před Vánoci se v Engelbergu poprvé dostal do desítky, Turné začal jedenáctým místem v Oberstdorfu a v Garmisch-Partenkirchenu potvrdil, že mu zdejší můstek sedí. Čtvrtým místem zopakoval své nejlepší umístění na Turné, která právě tady předvedl před jedenácti lety.

Čeští skokani přitom po jarní uzavírce tréninkového areálu v Harrachově nemají doma jediný můstek, kde by se mohli připravovat a za skoky musí jezdit po celé Evropě.

„Tohle jsou zázraky. Roman dokazuje v každém skoku na Turné čtyř můstků, že i skokan ze země, kde můstek nemáme, může skákat s těmi nejlepšími,“ řekl Jakub Jiroutek.

V čele průběžného pořadí Turné pokračuje těsný souboj mezi dosavadním suverénem sezony Rjujo Kobajašim a Němcem Markusem Eisenbichlerem. V Ga-Pa vyhrál Kobajaši o necelé dva body a po polovině Turné je v čele o 2,3 bodu. Z boje vypadl Rakušan Stefan Kraft, třetí muž závodu v Oberstdorfu tentokrát nepostoupil do druhého kola. Za vedoucí dvojicí jsou v pořadí Polák Kubacki, Nor Stjernen a pátý už je Koudelka, který na vedoucího Kobajašiho ztrácí Koudy pátý, 30,7 bodu.

Další závod Turné se koná 4. ledna v Innsbrucku.

Závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Garmisch-Partenkirchenu (Německo): 1. R. Kobajaši (Jap.) 266,6 b. (136,5+133 m), 2. Eisenbichler (Něm.) 264,7 (138+135), 3. Kubacki (Pol.) 256,2 (133,5+133), 4. Koudelka (ČR) 253,8 (133+134,5), 5. D. Kobajaši (Jap.) 249,4 (131+131,5), 6. Stoch (Pol.) 249,2 (129+134), 7. Leyhe (Něm.) 249,0 (128+135), 8. Zajc (Slovin.) 248,7 (132+132,5), 9. Granerud 245,4 (127+132), 10. Stjernen (oba Nor.) 245,3 (129,5+134).

Průběžné pořadí Turné (po 2 ze 4 závodů): 1. R. Kobajaši 548,9, 2. Eisenbichler 546,6, 3. Kubacki 526,0, 4. Stjernen 523,5, 5. Koudelka 518,2, 6. Stoch 516,8, ...37. Polášek 210,8, 53. Hlava (oba ČR) 93,6.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 756, 2. Žyla (Pol.) 509, 3. Stoch 437, 4. Geiger (Něm.) 361, 5. Forfang (Nor.) 336, 6. Leyhe 311, ...14. Koudelka 181, 31. Polášek 40, 43. Hlava 15, 57. Kožíšek (ČR) 2.