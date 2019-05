Naděje pro můstky v Harrachově. Svaz kandiduje na MS 2024 | iSport.cz

„Podali jsme kandidaturu s tím, že vstupní poplatek, který svaz chce zaplatit, se zaplatí ve chvíli, kdy bude jasné, že rekonstrukce bude,“ vysvětluje Jan Baier, místopředseda skokanského úseku. „Můstků se je na světě pět a teď na nás přichází řada. Mezinárodní federace Harrachov podporuje.“

V Harrachově se poslední velký závod konal v roce 2014, tehdy se létalo na mamutím můstku při světovém šampionátu v letech na lyžích. Od té doby závodní areál s velkým a mamutím můstkem jen chátrá. Ještě horší rána na české skoky dopadla vloni na jaře, kdy byl uzavřen nedaleký tréninkový areál, klíčový pro přípravu nejen reprezentace, ale především mládeže.

Podání kandidatury je znakem naděje, že v blízké budoucnosti začne potřebná rekonstrukce obou areálu, na kterou vloni premiér Andrej Babiš slíbil půl miliardy korun. Prvním krokem k akci by mělo být podepsání memoranda mezi pěti klíčovými subjekty – Svazem lyžařů, ČOV, ČUS, Libereckým krajem a provozní společností, která by areály měla spravovat.

„Koncem května by měl memorandum odsouhlasit Liberecký kraj. Jakmile bude memorandum, kraj uvolní peníze na projektovou dokumentaci a tím by se to mohlo odstartovat,“ vysvětluje Baier.

Hraje se o čas, mezinárodní lyžařská federace FIS za měsíc na kongresu v Dubrovniku rozhodne o limitu pro zaplacení vstupního poplatku. Do té doby musí mít organizátoři garance, že peníze na rekonstrukci dostanou.

Pokud se mamutí můstek opraví, Harrachov získá jistotu pravidelných špičkových závodů. Světové šampionáty se do krkonošského městečka pravidelně vracejí po deseti letech a FIS v posledních letech letecké závody nasazuje do kalendáře ve velkém počtu.

„Ostatní čtyři mamutí můstky byly v poslední době všechny zrekonstruované, teď skokanská sekce FIS podporuje Harrachov,“ vysvětluje Baier. „Plány jsou, aby každý rok byly minimálně čtyři lety. Počítá se, že v rámci Světového poháru by se lety v Harrachově mohly konat jednou za dva nebo za tři roky.“

Zásadní pro budoucnost skoků v Česku je ale především rekonstrukce areálu tréninkových můstků, bez nichž hrozí ztráta celé generace mládeže. Na její rozvoj bude nově dohlížet bývalý reprezentant František Vaculík,

„Vrací se z Německa, měl by mít na starosti trenéry od juniorů až po žáky. Já si od toho slibuju hodně. Má přehled, věřím, že to bude klíčový krok pro další budoucnost,“ říká Baier.