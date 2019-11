Po hlavě za Česko! Skeletonistka Fernstädtová si na helmě nechala lva | iSport.cz

Získává jistotu v češtině. A o své identitě má úplně jasno. Když dostala Anna Fernstädtová otázku, jestli už se cítí jako Češka, jen se usmála a přitakala: „Určitě!“

Zatím je ještě mimo hlavní pozornost fanoušků, už proto, že v loňské premiérové sezoně za Česko mohla po přestupu z Německa závodit jen na nižší úrovni Interkontinentálního poháru. Ten vyhrála, stejně jako juniorské mistrovství světa. Ale teď už bude jezdit ledovým korytem hlavou dolů za Česko ve Světovém poháru. Dá se očekávat, že vstříc rostoucí popularitě českých fanoušků.

„Doufám, že to tak bude, ale to se asi nedá říct,“ usmívá se nesměle.

Fernstädtová se v roce 1996 narodila v Česku, s rodinou ale brzy přesídlila do Německa, za nějž závodila například na poslední olympiádě v Pchjongčchangu, kde skončila šestá. V závodě Světového poháru už stála na stupních vítězů. V Německu se ale nepohodla a od minulé sezony tak závodí za zemi své maminky.

Během léta Fernstädtová přesídlila do Českých Budějovic a už má české srdce. Kvůli novému sponzorovi Big Shock! sice změnila barvu své helmy, ale na designu té nové se podílela a vymínila si, že na přilbě zůstane český lev.

Anna Fernstädtová na tiskové konferenci před nadcházející sezonou • Foto ČTK

„Lva jsem tam chtěla nechat. A třpytky. Ale nechali mi jich jen pár,“ směje se.

V Česku už má Fernstädtová pevné zabezpečení. Podmínky jí zajišťuje Olymp, jejím trenérem je polský expert Andrzej Kupczyk. Bude spolupracovat také s Kanaďanem Jeffem Painem, stříbrným olympijským medailistou z roku 2006 a dvojnásobným mistrem světa, který jí pomůže využít potenciál nových saní.

„Pro laiky tam není rozdíl, aspoň není vidět. Řízení je trošku jinak, saně jsou tvrdší, reagují rychleji,“ vysvětluje Fernstädtová. „Jeff dlouhou dobru pracoval s výrobcem těchto saní, takže ví, jak z nich dostat to nejlepší. Já jsem ho chtěla, protože jsem neměla nikoho, kdo by mi pomáhal s materiálem, což je v našem sportu vedle startu a jízdy samotné jedna z nejdůležitějších věcí.“

Kromě saní i helmy bude Fernstädtová jezdit i s novou kombinézou. I na jejím designu se podílela a vybírala i její střih.

„Hodně mě to bavilo. Střih je trošku jiný, myslím, že bude lepší,“ pochvaluje si Fernstädtová. „Kombinéza je důležitá. Rozdíl mezi úplně špatnou a novou může být skoro půlvteřina. Sedí dobře, takže jde taky o pocit, jak ji nosím, jestli je pro mě pohodlná.“

O další setinky dolů se Fernstädtová bude snažit na startech, na nichž v letní přípravě hodně pracovala. Kvůli novému váhovému pravidlu navíc musela o pět kilo zhubnout. I to by jí mělo na startu pomoct.

„Bylo to těžké. Ale od dětství jím zdravě, takže jsem jenom musela jíst míň,“ vysvětluje Fernstädtová. „Každý den musím na váhu. Těžké to bude v sezoně na hotelech. Budu muset dobře plánovat. Ale že bych musela dovažovat? Taková situace nenastane, to raději něco sním…“

Sezona pro ni začne už za dva týdny při Severoamerickém poháru v Lake Placid. Tam se poté po roční pauze také vrátí do Světového poháru. Vrcholem sezony bude koncem února světový šampionát v Altenbergu, jen pár kilometrů za českými hranicemi. Před rokem byla na MS čtvrtá.

„Dráhu v Altenbergu mám ráda. Přijede hodně kámošek, rodina z Česka i z Německa,“ těší se Fernstädtová.