Nová Sáblíková? Dívka od ledu změnila barvy a dala o sobě vědět na MS | iSport.cz

Šest desetin sekundy scházelo Fernstädtové po čtyřech jízdách na bronzovou Němku Sophii Griebelovou. Pro český skeleton je její čtvrté místo historický úspěch. Pro Fernstädtovou znamená povedený vrchol první sezony v české reprezentaci, kam na podzim přešla z Německa.

„Čtvrté místo z mistrovství světa je hodně dobré. Byla to pro mě první sezona bez velkého týmu, všechno bylo nové, musela jsem si zvykat, hlavně na saně. Tenhle výsledek je výborný, jsem opravdu spokojená,“ radovala se Fernstädtová. „Vím, že je to historický výsledek pro český skeleton, to mě těší.“

Dvaadvacetiletá závodnice se narodila české mamince a německému tatínkovi a vyrůstala v Německu, pro něž vyhrála svůj první titul juniorské mistryně světa, skončila šestá na olympiádě v Pchjongčchangu a na MS 2017 čtvrtá.

„Vyrovnala jsem si taky své maximum z mistrovství světa, ale čtvrté místo za Česko stavím určitě výš,“ říká Fernstädtová.

Do Česka se vrátila koncem minulého roku, začala spolupracovat s mocnou agenturou Sport Invest a dostala také klíčovou podporu na Olympu, centru sportu ministerstva vnitra.

Na šampionátu ve Whistleru byla Fernstädtová po polovině závodu čtvrtá jen 19 setin sekundy od medaile. Ve druhém dnu její ztráta narostla, ale na čtvrtém místě zůstala. Před ní skončily jen tři Němky – zlatá Tina Hermannová, stříbrná Jacqueline Löllingová a bronzová Griebelová.

„Po prvním dnu jsem si myslela, že bych ještě o bronz mohla zabojovat, protože ztráta nebyla tak velká, byla jsem docela blízko, ale po třetí jízdě už jsem věděla, že to asi nevyjde,“ hodnotila Fernstädtová. „Všechny medaile berou holky z Německa. Že přede mnou bude Hermannová a Löllingová, to jsem čekala, překvapila mě ale Griebelová. Spíš jsem si myslela, že mě porazí Ruska Nikitinová a lepší budou i Kanaďanky. Udržela jsem čtvrté místo z prvního dnu, což je v téhle konkurenci skvělé.“

Fernstädtová má za sebou skvělou sezonu, přestože kvůli změně reprezentace nemohla startovat v závodech Světového poháru. Stala se ale celkovou vítěžkou Interkontinentálního poháru, druhé nejvyšší dlouhodobé soutěže. Podruhé v kariéře také vyhrála juniorské mistrovství světa a vše korunovala parádním čtvrtým místem z Whistleru.

„Celkově to byla povedená sezona, i když jsem trochu cítila, že mi na závodech chybí trenér a tým. Teď na mistrovství světa se mnou trenér byl, měli jsme s sebou i kamery a pomohlo to,“ líčí Fernstädtová. „Po přechodu jsem nevěděla, jak to bude vypadat, všechno bylo náročnější než v Německu, ale skončilo to moc dobře: obhájila jsem titul juniorské mistryně světa, teď čtvrté místo mezi elitními závodnicemi. Tohle jsem opravdu nečekala. Už se moc těším na příští sezonu a Světový pohár. Teď ale budu slavit. Aspoň trochu.“