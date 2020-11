Fernstädtová: zlaté posily od Ledecké. Do koryta mají strach, směje se

S touhou po medaili z mistrovství světa jde do nové sezony skeletonistka Anna Fernstädtová. A pomůžou jí dvě pořádné posily. Do svého týmu získala dva bývalé parťáky Ester Ledecké ze zlaté olympiády v Pchjongčchangu – fyzioterapeuta Jakuba Marka a servismana Petra Kouřila. „Pomůže mi to, oni to všechno znají,“ pochvaluje si Fernstädtová.

Dřív patřili do zlatého týmu Ester Ledecké, teď jsou místo sněhové obojživelníci k ruce odvážné dívce v ledovém korytu. Anna Fernstädtová získala do svého týmu dva bývalé dlouholeté parťáky dvojnásobné olympijské šampionky. Fachmany a zároveň veselé parťáky. Oba mají i své letité přezdívky. Jakubu Markovi se říká Kubka, Petru Kouřilovi Olsen, podle značky svetru, který si kdysi oblékl.

„Jestli jsou to lyže, snowboard nebo skeleton, je jedno. Oni to všechno znají, ví, jak to funguje,“ vysvětluje Fernstädtová.

Marek se o ni stará už od léta jako fyzioterapeut. Kouřil u Ledecké začínal jako lyžařský trenér, věnoval se servisu lyží i snowboardů. Teď se učí pečovat o skeletonové nože.

„S Kubkou pracuju celé léto. S Olsenem jsme byli poprvé v září v Köngisee, kde jsme trénovali starty. Byl se mnou i dva týdny v Siguldě a v Altenbergu. Pomáhá mi se saněmi, leští nože. Bude se mnou na startu a Kubka bude v cíli,“ popisuje Fernstädtová.

Marek i Kouřil s Ledeckou prožili dlouhou cestu k fenomenálnímu úspěchu na korejské olympiádě. Mají za sebou zkušenosti z vítězného týmu, které se teď budou hodit i Fernstädtové.

„Hodně pracujeme i mentálně. Snažím se nedostávat se pod tlak, spíš si to všechno užít. Pracujeme i na naladění na startu,“ líčí Fernstädtová.

Do koryta ale své nové pomocníky ještě nedostala. „Mají strach. Ale třeba to někdy zkusí, třeba je přemluvím,“ usmívá se.

Omezení spojené s pandemií koronaviru zasáhla do kalendáře skeletonového Světového poháru, který přišel o závody na americkém kontintentu. Všechny závody se uskuteční Evropě a i únorový světový šampionát se přesunul z Lake Placid do německého Altenbergu. V Kanadě zatím zůstává i kanadský trenérský expert Jeff Payne, jenž do Evropy dorazí po Novém roce.

Světový pohár startuje příští týden v lotyšské Siguldě. A cíle pro mistrovství světa, které se podobně jako vloni koná v německém Altenbergu?

„Top tři by bylo fajn,“ věří si Fernstädtová na medaili.