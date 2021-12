Samková má v kotnících šrouby, na prognózy brzy: Uvidíme, budu bojovat

Ani v těžkých chvílích v nemocnici neztrácí Eva Samková dobrou náladu. „Díky všem za vzkazy a podporu. Děkuju lékařům za super péči. A navíc za pokoj s výhledem a spoustou světla. V nohách mám šrouby, které by měly kotníky zpevnit. Uvidíme, jak se to bude hojit, ale budu bojovat!“ slibuje Samková.

Krásně rozjetou olympijskou sezonu jí v sobotu zastavila nehoda v cíli závodu smíšených týmů v Montafonu. Odvážným manévrem se sice na poslední chvíli dostala na druhé místo před Francouzku Chloe Trespeuchovou, pak se jí ale seklo prkno do sněhu a zlomila obě nohy v kotnících, v hlavicích holenní kosti.

„Takhle jsem si průjezd cílem nepředstavovala, ale to je život. Když chcete být nejrychlejší na světě, někdy to hodně bolí,“ vzkázala Samková z nemocnice s nadhledem.

Do individuálního olympijského závodu ve snowboardcrossu dnes zbývá 58 dní, v prvních oficiálních zprávách po operaci ale schází informace o tom, že by Samková s jistotou přišla o účast na olympiádě.

„Zákrok dopadl dobře. Evku teď čeká převoz z Rakouska do Prahy a postupná rehabilitace. Na jakékoliv prognózy je ještě brzo, je to ale otázka minimálně několika týdnů,“ uvedl její manažer Tomáš Kraus z agentury Snow Nomads. „Evka se jen tak nevzdává. Nehroutí se a věřím, že i to jí pomůže, aby se vrátila silná.“

V současné době se řeší převoz snowboardové šampionky zpátky do Česka, kde pak začne rehabilitace.

„S Evkou jsem mluvil a je v dobré náladě. Zákrok dopadl dobře. Evka by ráda domů, aby mohla začít rehabilitovat, tak řešíme přesun do Prahy,“ uvedl Kraus. „Na jakékoli prognózy je ještě brzo, ale bude to trvat minimálně několik týdnů. Podle mě ale všechno zvládne a vrátí se silnější.“

Je jasné, že případný start Samkové na olympiádě by byl malý zázrak. Samotná závodnice i její tým se ale zatím nevzdávají.

„V tuto chvíli neumíme s určitostí stanovit čas návratu Evy k tréninku a závodům. O dalších novinkách, včetně léčebného procesu, budeme průběžně informovat po jejím návratu do České republiky,“ uvedl Samkové tým v prohlášení.