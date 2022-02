Rusko v klatbě. Závody jsou zrušené, skikrosaři se snaží dostat domů

Mezinárodní lyžařská federace FIS kvůli útoku Putinova režimu na Ukrajinu zrušila všechny závody Světového poháru na území Ruska do konce sezony. Týká se to i skikrosových závodů v Sunny Valley, které se rozjely páteční kvalifikací, do níž však nastoupili jen domácí závodníci. Ostatní se snaží dostat domů, včetně reprezentantů Nikol Kučerové a Daniela Pauluse.

Pro Nikol Kučerovou to byla možnost revanšovat se za nepovedený závod na olympiádě. Daniel Paulus si měl v ruském Sunny Valley užít svůj první skikrosový závod Světového poháru. Všechno ale změnil čtvrteční vpád Ruska na Ukrajinu.

„Zrušili účast, protože se postupně dohodli s ostatními týmy, že ty závody nepojedou,“ vysvětlil bývalý skikrosový šampion a manažer obou závodníků Tomáš Kraus. „Měli jsme konferenční hovor s trenérem, probírali jsme to. Volal si s námi i šéf švédského skikrosu. Rozhodli jsme se po vzájemných dohodách.“

Kvalifikace pro plánované víkendové závody se v pátek ráno v Sunny Valley sice uskutečnila, na startu ale bylo jen sedm ruských žen a šest ruských mužů.

„S našimi reprezentanty na místě jsme v intenzivním kontaktu a v jejich rozhodnutí je podporujeme. Prioritou je pro nás to, aby se co nejdříve dostali domů,“ reagoval prezident Svazu lyžařů ČR Lukáš Heřmanský.

Mezinárodní federace FIS o několik desítek minut později rozhodla o tom, že se do konce sezony žádný z plánovaných závodů Světového poháru v Rusku neuskuteční. Všechny závody budou buď zrušeny, nebo přesunuty na jiné místo.

„Závodníci už jsou na místě dvou závodů Světového poháru, které byly plánované na tento víkend, a FIS úzce spolupracuje se zainteresovanými organizacemi na jejich rychlém návratu domů,“ uvedla FIS.

Kromě skikrosových závodů v Sunny Valley se aktuální situace týká také závodu v akrobatických skocích na lyžích, které měly o víkendu proběhnout v Jaroslavli. Zahraniční týmy se teď snaží co nejrychleji dostat ze země.

„Chtějí jet domů, ale není to úplně jednouché. Jsou tři hodiny od letiště, musí se tam nějak dostat. Co jsem pochopil, tak jim zatím extra moc nepomáhají,“ líčil Kraus. „Všichni to mají podobné. Nikol s Danem a trenéry mají letenky na sobotu z Čeljabinsku.“

Daniel Paulus má za sebou šest startů ve Světovém poháru v alpském lyžování, v Sunny Valley měl poprvé startovat v elitní soutěži i ve skikrosu. Účast si vybojoval svými výsledky v Evropském poháru.

„Pro něj je to samozřejmě smutný začátek, to se nedá nic dělat, není tam kvůli jednomu závodu. Ale je to škoda, bojoval o to celý rok. Myslím, že na to měl už delší dobu. Není jednoduché se do Světového poháru protlačit. Teď se mu to povedlo, měl by dobrou šanci,“ litoval Kraus.

Paulus i Kučerová budou mít další možnost za dva týdny v rakouském Reiteralmu. Sezona pak vrcholí finále Světového poháru ve Veysonnaz za účasti nejlepších 32 závodníků sezony.