Fernstädtová má cukrovku i na helmě. Pomohla české naději (22) v biatlonu

Když jí lékaři před dvěma lety diagnostikovali cukrovku, život se jí převrátil naruby. Coby profesionální sportovkyně byla zvyklá mít všechno nalajnované do posledního puntíku. S nemocí to ale zřejmě už nikdy nepůjde. „Každý den je nový, tělo pokaždé funguje úplně jinak,“ říká skeletonistka Anna Fernstädtová. Ačkoliv všechno není vždy podle jejích představ, snaží se myslet stále pozitivně. Svým příběhem dokonce inspiruje ostatní. Pomohla například biatlonové naději Tereze Jandové.

Skeletonistku Annu Fernstädtovou čeká druhá sezona s nepříjemnou nemocí – cukrovkou prvního typu. Spousta věcí se musela od té doby změnit. „Teď funguju jinak, potřebuju s tím víc pracovat a být hlavně v pohodě, abych se dokázala soustředit na sport,“ říká.

Coby diabetická pacientka si musí bedlivě kontrolovat jídelníček. Podle toho, co sní, si pak do těla dávkuje inzulin. „U každého pokrmu si musím hlídat hodnoty, ale to je na tom všem kupodivu to nejjednodušší,“ vykládá. „Cukrovka přináší daleko nepříjemnější situace. Když máte vysokou hladinu cukru, udělá se vám blbě. Když ji máte zase nízkou, musíte přerušit trénink a najíst se. Pokud se tak nestane, zase vám nebude dobře.“

Cukrovka jí způsobuje ale i další komplikace. Coby skeletonistka si musí pravidelně hlídat váhu. Každá závodnice se saněmi totiž může vážit dohromady nanejvýš 102 kilogramů, navíc s tím, že nejlehčí saně váží okolo 26 kilogramů, maximum je 38 kilo. „Když jedete z kopce dolů, vyšší váha je teoreticky výhodnější, protože díky ní můžete být rychlejší. Aby měly všechny holky stejné podmínky, byla zavedena tato váhová hranice,“ vysvětluje pravidla skeletonu.

A pokud váhové podmínky nesplníte? Nemůžete startovat. Jenže pro závodnici s diabetem je dodržování stanovené hmotnosti náročnější než pro kohokoliv jiného. „S váhou jsme dost bojovali, protože inzulin je vlastně anabolický hormon, takže jsem přibrala, což ve sportu, kde máte váhový limit, taky není dobrý. Ale nechci si stěžovat, všechno jde. Cukrovka prostě patří k mému výkonu, můžu mít špatný den a nemusí to být proto, že jsem vstala s blbou náladou. Tak to je, nedokážu kontrolovat všechno,“ říká.

Jelikož je pro ni závodění s nemocí psychicky náročné, rozhodla se, že se nadcházející sezonu nebude orientovat jen na výsledky „Všechna očekávání a cíle chci už jen kvůli té cukrovce trochu upozadit. Tělo nefunguje, jako fungovalo dva roky zpět a učím se vše nově. Beru to jako svou druhou sezonu. Ráda bych dala dohromady starty, postupně se posouvala, doladila materiál a pak si to i trochu užila,“ uvedla Fernstädtová, která se svým příběh snaží inspirovat ostatní.

V minulosti radami a zkušenostmi pomohla například nadějné biatlonistce Tereze Jandové, které lékaři také diagnostikovali diabetes prvního typu. Obě sportovkyně propojili pracovníci pražského IKEMU, kam kvůli nemoci docházely.

Motivy cukrovky jsou zobrazené i na její skeletonové helmě. V dolní části má namalované speciální křivky, které znázorňují hladinu glukózy na zařízení Dexcom. „Je to můj návrh. Nejsem moc kreativní, ale sedli jsme si s týmem a tu cukrovku jsem tam chtěla nějak mít. Je to trochu jednodušší, ale dobrý,“ podotkla s úsměvem trojnásobná juniorská mistryně světa.

Nová sezona jí začne 17. až 19. listopadu závody Světového poháru v čínském Jen-čchingu. Vrcholem zimy bude mistrovství světa ve Winterbergu, které se uskuteční od 19. února do 3. března příštího roku.