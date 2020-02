Šipkař Sedláček vstupuje mezi elitu. Co ho čeká a kolik může vydělat? | iSport.cz

Dostal se mezi elitu. Šipkař Karel Sedláček jako první Čech získal PDC Tour Card, čímž si otevřel cestu mezi největší esa tohoto čím dál populárnějšího sportu. Jen 128 hráčů na světě drží každý rok tuto kartu, která zajišťuje automaticky účast na všech 30 turnajích Players Championship a kvalifikacích European Tour. Nyní je mezi nimi i „Zlej Kája“, který si zároveň může přijít na pěkný finanční obnos a s ním spojené lepší umístění v žebříčcích PDC a Pro Tour Order of Merit, z nichž se 32 hráčů přímo kvalifikuje na mistrovství světa do slavného Alexandra Palace. A právě první Players Championship v Barnsley čeká českého šipkaře již o víkendu 8. a 9. února.

„Otevřela se mi úplně jiná dimenze,“ uvědomoval si v rozhovoru pro iSport.cz Karel Sedláček, první český šipkař, který vybojoval PDC Tour Card. Dostal se mezi pouhých 128 hráčů na světě, kteří ji vlastní.

Karta umožňuje Sedláčkovi účastnit se štědře dotovaných turnajů Professional Darts Corporation, největší šipkařské organizace, na Britských ostrovech i jinde po Evropě a snáze stoupat žebříčky PDC Order of Merit a Pro Tour Order of Merit. Zároveň může pravidelně soupeřit s nejlepšími hráči planety, získávat tím cenné zkušenosti a ještě více se zlepšovat.

Ziskem Tour Card se pro Sedláčka vše mění. „Musím teď osobní i pracovní život přizpůsobit tomu šipkovému. Je to obrovský závazek i zátěž, a to i finanční,“ uvedl „Zlej Kája“, jak zní jeho přezdívka.

Sedláček je odhodlaný kartu zúročit, ale zároveň si je vědom, že s tím přicházejí i další „starosti“ v podobě shánění ubytování v místě turnajů, dlouhého a časově náročného cestování a třeba i většího odloučení od milované rodiny. „Mám dvě malé děti, takže v tomto ohledu to není ideální, aby člověk byl každý víkend pryč. Musím to z tohoto pohledu regulovat,“ uvědomuje si.

Na druhou stranu je to obrovská příležitost a možnost, jak si vydělat nemalé peníze a postupně se začít živit jen šipkami. „Rozhodně se o to pokusím, proto i šipky hraji. Před pár lety to byl jen sen, nyní se ale stále víc stává reálným. Chci z toho zkusit vyždímat, co jde. Nasbírat další zkušenosti a pokusit se i něco povyhrávat,“ řekl Sedláček.

Jistotou startů v turnajích Players Championship, kterých je za rok 30, si již nyní určité příjmy nejspíše zajistil. Je totiž nepravděpodobné, že by za celý rok nevyhrál ani jeden zápas.

První dva ze série turnajů čekají Sedláčka již 8. a 9. února v anglickém Barnsley, kde se bude hrát o celkové prize money 75 tisíc liber. Chybět nebudou největší hvězdy, jako Michael van Gerwen, Peter Wright, Gerwyn Price a další.

Jedním vítězstvím a tedy krokem mezi nejlepší 64 na kterémkoliv z turnajů Players Championship si Sedláček přijde (pozn. redakce - před zdaněním) na 500 liber (cca 15 tisíc korun). Postupem do TOP 32 na 1 tisíc liber (cca 30 tisíc korun), do osmifinále na 1500 liber (cca 44 tisíc korun), čtvrtfinále 2250 liber (cca 66 tisíc korun), semifinále 3 000 liber (cca 88 tisíc korun), finále 6 tisíc liber (cca 177 tisíc korun) a v případě prvenství na 10 tisíc liber (cca 295 tisíc korun).

Příjmy z těchto turnajů se promítají do žebříčku Pro Tour Order of Merit, z nějž 64 nejlepších znovu obdrží PDC Tour Card a 32 nejvýše postavených hráčů dokonce automaticky postoupí na mistrovství světa (pokud již nejsou mezi 32 kvalifikovanými z žebříčku PDC Order of Merit), kde jsou příjmy ještě několikrát vyšší. Jen za účast v prvním kole si hráči na posledním šampionátu odnášeli 7500 liber (221 tisíc korun), nemluvě o vítězi Peteru Wrightovi, který získal 500 tisíc liber (téměř 15 milionů korun).

To, zda se Karlu Sedláčkovi podaří během roku prokousat do nejlepší 64 či dokonce 32 Pro Tour Order of Merit, je ve hvězdách. Už ale jen ziskem PDC Tour Card se nesmazatelně zapsal do historie českých šipek. „Těším se na to a jsem rád, že jsem splnil další metu, kterou jsem si vysnil. Šel jsem tvrdě za tím a dopadlo to,“ radoval se Sedláček.

Na „Zlého Káju“ se budou nejspíše moct těšit v rámci PDC i čeští fanoušci, kterým by se měl představit v říjnu (16. až 18.) na posledním turnaji European Tour, který se uskuteční v Praze na Královce. Zde by měli hrát čtyři domácí reprezentanti, přičemž jistou účast budou mít dva nejvýše postavení čeští hráči v žebříčku Pro Tour Order of Merit. To, že jedním z nich bude právě Sedláček, je vysoce pravděpodobné.