Brankářský speciál ve Sport Magazínu: Čech, Kolář i hvězdy NHL | iSport.cz

Tomáš Koubek po dvou letech a zisku poháru skončil v Rennes a zamířil do bundesligového Augsburgu • Profimedia.cz

Tomáš Koubek sice skvěle zastavil samostatný únik soupeře, odražený míč si ale Marek Suchý nasměroval do vlastní branky • Profimedia.cz

Nešťastný moment z utkání německého poháru. Tomáš Koubek vyrazil střelu přímo do dobíhajícího Marka Suchého, od kterého se míč odrazil do branky • Profimedia.cz

David Rittich předvádí jeden ze svých 27 zákroků proti Vegas • Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP

Výjimečný speciál, v němž nejlepší čeští brankáři popisují, co obnáší jejich profese, nabízí páteční Sport Magazín. Petr Čech se stále legendou na trávníku, ale zkusil to i na ledě a v zajímavém rozhovoru vysvětluje nejen to, v čem mu prospívalo propojení obou sportů. Pečlivě přistoupila k obsáhlým dotazníkům současná tuzemská esa, od NHL přes La Ligu po Slavii, tedy jména Rittich, Francouz, Furch, Vaclík, Koubek či Kolář. Deník Sport nadále seženete na stáncích a stojanech v otevřených obchodech, pořídit si můžete také elektronickou verzi na iKiosek.cz.