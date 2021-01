Kalendář na rok 2021: MS v hokeji, EURO i Ledecká. Kdy se co koná?

Jak by měla vypadat česká nominace na EURO? • Barbora Reichová (Sport)

Sportovní kalendář roku 2021 by měl nabídnout MS v hokeji, fotbalové EURO či šampionát v alpském lyžování... • Koláž iSport.cz

Dost možná nejpodivnější rok jejich kariér skončil a sportovci a sportovkyně (spolu s fanoušky) s nadějí hledí do toho následujícího. V něm by se měly odehrát i obří globální akce, které v roce 2020 zhatila pandemie nového koronaviru. Takže se můžeme těšit na fotbalové EURO 2021 i s českou účastí či odložené olympijské hry v Tokiu. Snad. Rok 2020 totiž také ukázal, jak může být vše nejisté, a to zdaleka nejen ve světě sportu. Věřme, že v následujícím přehledu významných sportovních akcí se už škrtat nebude.