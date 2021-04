Šampion Krpálek jde nahoru. Už se zase mám s kým prát, říká ve Sport Magazínu

Poslední rok pro něj byl těžký. Olympijský šampion z Ria z roku 2016 bojoval s tím, že se nemohl připravovat s těmi nejlepšími, oslabil ho covid, prodělal operaci mandlí, na evropském šampionátu v Praze mu to nesedlo. „To mě dostalo dolů,“ vzpomíná judista Lukáš Krpálek. Ale dobrá zpráva – v poslední době už se cítí mnohem lépe, nedávno na dalším ME získal bronz. O tom všem vypráví 30letý hromotluk pro páteční Sport Magazín. Prozradí, proč ho vezla rychlá i kde má medaili od dětí. A jak se těší na olympiádu v Tokiu?

Poslední bronz z evropského šampionátu vám dal naději, že příprava směrem k olympijským hrám v Tokiu je na lepší cestě?

„Určitě ano. Předtím jsem byl hodně špatný, pak se najednou v průběhu roku soustředění víc rozjela. Byli jsme v Maďarsku, Turecku, na Slovensku, v Uzbekistánu. Začal jsem vnímat, že se cítím líp. To, že se mi podařilo v Lisabonu vybojovat bronz, je snad znamením, že je to správné cestě. Protože jsem si tam prošel hodně těžkými zápasy. Věřím, že to vydrží, budou další kempy a do olympiády to i nadále bude stoupat.“

Především neúčast na japonských kempech vám silně komplikuje sportovní život…

„Je to strašně znát. My jsme úpolový sport. Abychom mohli vyhrávat, musíme trénovat s těmi nejlepšími v cizině. Objíždět svět. Protože každý styl je jiný. Evropa je silová, Asie technická. Když nemáme sparingy a nepotkáváme se s různými styly, je to obrovská komplikace. Bez toho to vlastně nejde. Je rozdíl, když jsou někde velké základny. Třeba Rusko, Gruzie, Uzbekistán, Korea, Japonsko, Mongolsko. Tam mohou trénovat spolu, proti sobě. Jsou sice uzavření ve své zemi, ale i tak přípravu mají. Kdežto v mém případě je to trošku jinak.“

V Česku nemáte pořádného soupeře?

„Nechci říct, že jsem tady úplně sám, ale sparing mi chybí. Bez toho pak nejde vyhrávat na největších soutěžích. Je těžké se připravovat na ty nejlepší, když se nemáte s kým prát. Před evropským šampionátem jsme měli kempy spojené se Slováky nebo s Poláky, ale ani to nebylo dostačující, abych porážel nejlepší Japonce nebo Rusy. U našeho sportu jsou kempy klíčové.“

Dřina v tělocvičně i sledování videa jsou důležité, ale nic to neznamená…

„Dá se to tak říct. Když to člověk necítí v rukách a nepere se, je to špatný. Vypranost musí být. Když se podívám zpětně na mistrovství Evropy v Praze, když na mě soupeři nastoupili, pokaždé jsem zareagoval hrozně pozdě. Velkou roli hrálo i to, že jsem byl nevypraný. Potřebuju se dennodenně prát, aby tělo reagovalo na podněty impulzivně. To mi chybělo. Naštěstí už se to snad bude zlepšovat. Na kempy se začalo sjíždět i víc lidí z ciziny, takže bude větší konkurence. Věřím, že směrem k olympiádě je to dobré znamení a snad to v Tokiu bude úspěšný turnaj.“

